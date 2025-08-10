La historia de Rosa Flor del Campo, la campesina de Santa Elena que guía a los turistas en la Feria de las Flores

En el cierre de la Feria de las Flores 2025, en Medellín se destaca Rosa Flor del Campo, una campesina que con su canasta de girasoles y rosas acompaña a los turistas hasta el corazón de las fincas silleteras.

A este personaje le da vida Cristina Salas, guía turística y estudiante de Tecnología en Gestión de Guianza Turística en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Cristina usa esta figura para mostrar a los turistas la cultura campesina en barrios como Manrique y en las fincas silleteras de Santa Elena, donde se producen las tradicionales silletas que este domingo 10 de agosto recorren las calles de Medellín en la edición número 68 del Desfile de Silleteros.

Rosa Flor del Campo fue inspirada en la abuela de Cristina, Rosa Olivia Salas, originaria de Peque, Antioquia, quien llegó a Medellín huyendo de la violencia. A través de este personaje, Cristina busca dar a conocer la realidad y el trabajo de las campesinas que forman parte de la historia y tradición de la región.

“Rosa realmente quiere estar en todo Medellín. Quiere que la gente conecte mucho con el campesino, con sus valores. Es un personaje que te invita a conocer mucho más la ciudad con alguien que dice frases coloquiales, que es como una abuela, una madre, una tía que tiene esas raíces tan profundas que te las quiere transmitir”, dice Cristina a la Alcaldía de Medellín.

Además de guiar a los visitantes, Cristina combina su trabajo con sus estudios y la crianza de su hija. Como madre soltera de una niña de nueve años, ha trabajado en papelerías, almacenes y pizzerías y ha tenido que compaginar su trabajo con estudios virtuales y su pasión por el turismo. Su dedicación a formarse profesionalmente es clara.