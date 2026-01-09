¿En qué van los megacolegios que prometió el alcalde Federico Gutiérrez? Dos de los diez ya se adjudicaron

La recuperación de la infraestructura educativa de la ciudad y la construcción de 10 megacolegios con instalaciones de primer nivel en algunos de los barrios más vulnerables de la ciudad, es una de las principales banderas de esta administración de Federico Gutiérrez.
Estas 10 sedes tendrán una inversión cercana a los $400.000 millones y los recursos ya el Concejo distrital se los aprobó a la Alcaldía. Con estos, se espera mejorar la calidad de la educación de 4.600 estudiantes de toda la ciudad.
Puede leer: Bello Oriente, uno de los barrios más alejados y vulnerables de Medellín, tendrá nuevo megacolegio en 2027
En los últimos días del año pasado y en esta primera semana del 2026, desde la administración distrital han anunciado actualizaciones en algunos de estos, que, según se ha comprometido el alcalde Gutiérrez, deberán estar entregados y terminados para antes de terminar el 2027, cuando finalice su mandato.