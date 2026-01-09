¿En qué van los megacolegios que prometió el alcalde Federico Gutiérrez? Dos de los diez ya se adjudicaron

En los últimos días del año pasado y en esta primera semana del 2026, desde la administración distrital han anunciado actualizaciones en algunos de estos, que, según se ha comprometido el alcalde Gutiérrez, deberán estar entregados y terminados para antes de terminar el 2027, cuando finalice su mandato.

Estas 10 sedes tendrán una inversión cercana a los $400.000 millones y los recursos ya el Concejo distrital se los aprobó a la Alcaldía. Con estos, se espera mejorar la calidad de la educación de 4.600 estudiantes de toda la ciudad.

La recuperación de la infraestructura educativa de la ciudad y la construcción de 10 megacolegios con instalaciones de primer nivel en algunos de los barrios más vulnerables de la ciudad, es una de las principales banderas de esta administración de Federico Gutiérrez.

Hasta el momento, la Alcaldía ha anunciado que dos de estos nuevos proyectos ya fueron contratados, es decir que ya están listos para empezar obras; otros cuatro ya salieron a licitación, a la espera de ser adjudicados; mientras que los cuatro restantes se encuentran todavía en etapas de análisis, diseños y estudios de prefactibilidad.

Hay que resaltar que la mayoría de estas obras están para hacerse, si se cumple a rajatabla el cronograma, entre 12 y 16 meses, por los que la administración distrital tiene este año una carrera contrareloj por empezar todas las obras en este primer semestre del 2026 si quiere cumplir su promesa de entregar antes de diciembre del 2027.

El primer megacolegio en ser adjudicado fue la Escuela Conrado González Mejía, ubicada en Robledo, comuna 7. Al proceso de selección se presentaron 12 propuestas en las que participaron 25 empresas. La ganadora fue el Consorcio Escuela Conrado, integrado por las firmas Inmobiliaria S. A. S. y SP Ingenieros S. A. S.

El megacolegio Sección Escuela Conrado González beneficiará a 580 estudiantes en las jornadas de preescolar y primaria, con una inversión superior a los $32.800 millones y un plazo de ejecución de 14 meses a partir de la firma del acta de inicio. Es decir, debería entregarse entre febrero y marzo del 2027.

El segundo megacolegio en ser adjudicado estará también en Robledo. Se trata de la institución educativa El Diamante, que tiene una inversión proyectada de más de $44.600 millones.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad a cargo del diseño y la ejecución de los 10 megacolegios contemplados en el Plan de Desarrollo, informó que en la convocatoria abierta se recibieron 10 propuestas, representadas en 24 empresas. El Consorcio Educativo Diamante APA, integrados por las firmas Paecia S. A. S. y Andina de Construcciones y Asociados S. A. S., fue el que obtuvo el mayor puntaje. Esta moderna infraestructura educativa beneficiará a 460 estudiantes en la jornada de bachillerato. Se proyecta que las obras físicas inicien en enero del 2026 y finalicen en marzo del 2027.

La Institución educativa El Diamante tendrá 10 “laboratorios de ideas”, tres “aulas flex”, una biblioteca, un salón de cómputo, un aula de “tecnología e innovación”, un taller de dibujo técnico, entre otros espacios de primer nivel.

En cuanto a las obras que ya fueron publicadas en el Secop y están recibiendo ofertas están la institución educativa Rafael Uribe Uribe, ubicada en La América.

Dicha infraestructura educativa para la comuna 12 tendrá una inversión total de $31.500 millones y beneficiará a 280 estudiantes en la jornada de bachillerato. Se espera que la obra se inicie a comienzos de 2026 y finalice en abril de 2027.

También está recibiendo propuestas la Escuela La Libertad, uno de los dos nuevos megacolegios que tendrá la comuna 8, Villa Hermosa.

La Sección Escuela La Libertad será una infraestructura educativa de seis niveles y un área construida de más de 3.400 metros cuadrados, que albergará a 280 estudiantes en las jornadas de preescolar y primaria. La inversión será de más de $27.000 millones y se proyecta iniciar las obras físicas en febrero de 2026, con pronóstico de terminación en marzo de 2027.

De igual forma, está en el proceso de elegir contratista la escuela Hernán Toro Agudelo, en Manrique, donde se invertirán más de $32.000 millones. Asimismo, desde noviembre pasado se abrió la convocatoria para las obras de la escuela municipal, San Javier, en la comuna 13, que beneficiara a 320 niños y niñas de preescolar y primaria con una infraestructura nueva de 2.686 metros cuadrados y $22.000 millones de inversión. Se espera que las obras en San Javier se demoren 14 meses y