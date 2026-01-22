x

Los libros más leídos de 2025: Un thriller estadounidense y un manual sobre los límites

¿Busca su próxima lectura? La Cámara Colombiana del Libro reveló los títulos más vendidos de 2025. Desde thrillers de Dan Brown hasta guías de bienestar, descubra el ranking que domina el país.

    La novela de Brown y el libro de Cardalda fueron los títulos más comprados por los colombianos durante 2025. Foto: Cortesia
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Cámara Colombiana del Libro dio a conocer el listado de los libros más vendidos en Colombia durante 2025.

Los libros de ficción más vendidos: Suspenso y Premios Nobel

En la cima de la línea de ficción está la novela El último secreto, del escritor estadounidense Dan Brown, conocido por El código Da Vinci. A su vez, en la línea de no ficción para adultos, el libro más comprado fue Cómo mandar a la mierda de forma educada, de la psicóloga española Alba Cardalda.

Siga leyendo: Jon Fosse publica Vaim, una novela sobre los triángulos amorosos y las relaciones del pasado

Esta información la obtuvo la Cámara Colombiana del Libro gracias a un sistema de medición de ventas utilizado en los principales puntos de comercialización del país. El reporte fue elaborado con datos procesados por Nielsen BookScan, firma especializada en el seguimiento de ventas de libros impresos a nivel internacional.

En la línea de ficción, el segundo libro más comprado por los colombianos fue La vegetariana, de la Nobel de Literatura Han Kang. Vírgenes y toxicómanos, del colombiano Mario Mendoza ocupó el tercer lugar. Completan el listado Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende; Los nombres de Feliza, de Juan Gabriel Vásquez; El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas; Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica; La paciente silenciosa, de Alex Michaelides; Cien años de soledad en su edición aniversario, de Gabriel García Márquez; y Gravity Falls. Diario 3, de Disney.

Ranking de No Ficción: El auge de la salud mental y el bienestar

En la categoría de no ficción para adultos, el segundo título más vendido fue Hábitos atómicos, de James Clear, un libro que durante varios años ha hecho parte de este listado. Luego aparecen Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé; El poder del ahora, de Eckhart Tolle; y La psicología del dinero, de Morgan Housel. También están El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl; Este dolor no es mío, de Mark Wolynn; Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé; Mujeres a través de la historia, de Diana Uribe; y Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie.

Lea aquí: Agéndese con las charlas imperdibles del Hay Festival de Medellín y Jericó

¿Cuál es el libro más vendido en Colombia en 2025?
En ficción, el líder es “El último secreto” de Dan Brown. En la categoría de no ficción, el primer lugar lo ocupa “Cómo mandar a la mierda de forma educada” de la psicóloga Alba Cardalda.
¿Qué autores colombianos están entre los más leídos?
Mario Mendoza destaca en el tercer puesto con “Vírgenes y toxicómanos”, seguido por Juan Gabriel Vásquez con “Los nombres de Feliza” y la infaltable edición aniversario de Gabriel García Márquez.
¿Cómo se mide el éxito de ventas de libros en el país?
La Cámara Colombiana del Libro utiliza datos procesados por Nielsen BookScan, que rastrea las ventas reales en los principales puntos de comercialización y librerías de todo el territorio nacional.
