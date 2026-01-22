Los libros más leídos de 2025: Un thriller estadounidense y un manual sobre los límites

En la cima de la línea de ficción está la novela El último secreto, del escritor estadounidense Dan Brown, conocido por El código Da Vinci. A su vez, en la línea de no ficción para adultos, el libro más comprado fue Cómo mandar a la mierda de forma educada, de la psicóloga española Alba Cardalda.

Siga leyendo: Jon Fosse publica Vaim, una novela sobre los triángulos amorosos y las relaciones del pasado

Esta información la obtuvo la Cámara Colombiana del Libro gracias a un sistema de medición de ventas utilizado en los principales puntos de comercialización del país. El reporte fue elaborado con datos procesados por Nielsen BookScan, firma especializada en el seguimiento de ventas de libros impresos a nivel internacional.

En la línea de ficción, el segundo libro más comprado por los colombianos fue La vegetariana, de la Nobel de Literatura Han Kang. Vírgenes y toxicómanos, del colombiano Mario Mendoza ocupó el tercer lugar. Completan el listado Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende; Los nombres de Feliza, de Juan Gabriel Vásquez; El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas; Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica; La paciente silenciosa, de Alex Michaelides; Cien años de soledad en su edición aniversario, de Gabriel García Márquez; y Gravity Falls. Diario 3, de Disney.