Jon Fosse publica Vaim, una novela sobre los triángulos amorosos y las relaciones del pasado

La novela Vaim es la primera ficción inédita de Jon Fosse que se publica después de que le fuera concedido el Premio Nobel de Literatura en 2023.

El libro es el primer volumen de un tríptico sobre la ciudad ficticia de Vaim. Según los editores, la novela aborda historias de amor, muerte y triángulos amorosos en continuo movimiento. En un ambiente de barcos pesqueros, un grupo de hombres acepta las reglas que impone una mujer dueña de una fuerte y rara determinación.

Fosse presenta la historia de Jatgeir, un hombre solitario que vive en un pueblo pesquero, Vaim, pero un viaje lo enfrenta contra su pasado, reencontrándose con un viejo amor de juventud, Eline, del cual siempre creyó que había superado, hasta que la volvió a ver.

En medio de un paisaje pesquero, surgen las pasiones, el triángulo amoroso entre un viejo amor de juventud y una separación reciente, por lo que los dilemas parecen reproducirse más y más. Este tipo de lugares, el mundo rural, es constante en la obra del Premio Nobel noruego.

“La inmensa obra de Jon Fosse comprende una rica colección de obras de teatro, novelas, poemarios, ensayos, libros infantiles y traducciones. En su radical reducción del lenguaje y la acción dramática, expresa las emociones humanas más intensas de ansiedad e impotencia en los términos más sencillos y cotidianos”, se lee en la página oficial del Nobel.

“Gracias a esta capacidad de evocar la desorientación humana, se convierte en un gran innovador del teatro contemporáneo. A pesar de la perspectiva negativa de Fosse, su obra posee una gran calidez y humor, así como una ingenua vulnerabilidad ante sus crudas imágenes de la experiencia humana”, concluye el texto.