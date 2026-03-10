Cuatro libros sobre fútbol para entrar en ritmo a menos de 100 días del inicio del Mundial

A menos de cien días del inicio del que será el Mundial de Fútbol más grande de la historia, la pasión por este deporte viene en aumento, a lo que se suma la entrada en la recta final de competiciones como la Champions League y las principales ligas europeas.

Entre partidos, estadísticas y a la espera de ir definiendo la nómina de jugadores que representarán a Colombia en la cita mundialista que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá, muchos buscan conocer más sobre este deporte que mueve a millones de personas en el mundo y despierta profundas pasiones.

En las librerías del país se encuentra una serie de libros con las distintas facetas del fantástico mundo del fútbol, que se ha convertido en una de las industrias más grandes en todo el mundo.

Para quienes gustan de las lecturas de fútbol, el periodista argentino Luciano Wernicke es un nombre conocido, al publicar más de 20 libros sobre este tema, como Historias insólitas de los Mundiales de Fútbol, ¿Por qué el fútbol se juega once contra once? y The Lionel Messi story.

Ahora, acaba de presentar su libro La historia del fútbol en 500 partidos, en un verdadero trabajo de filigrana, tomando una a una las instantáneas, algunas heroicas, otras azarosas, que dieron forma al juego de pelota inventado por los ingleses y que ahora es uno de los espectáculos más aclamados en el planeta.

Un recorrido que inicia en aquel pub de Londres en 1863 donde se fijaron las primeras reglas, hasta la creación del sistema de ligas, los primeros mundiales de selecciones y la explosión del fútbol con nombres como Alfredo Di Stéfano, Pelé, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Como tiene acostumbrados a sus lectores, Luciano presenta interesantes historias sobre partidos que definieron el uso de los arcos y las mallas, la duración de los tiempos en 45 minutos, junto con los mil y un eventos para lograr el desempate, desde una moneda al aire, hasta los goles de oro y plata, sin olvidar el partido que terminó con 149 goles y el que fue suspendido 33 veces por mal tiempo.

Desde otra de las capitales del fútbol en el mundo, Barcelona, un atleta olímpico, Martí Perarnau, se ha dedicado a escribir sobre el deporte, con libros como Herr Pep, La evolución de la táctica del fútbol (1863-1945) y Dios salve a Pep. Ahora, se acaba de editar su nuevo libro, El fútbol y su filosofía: grandes ideas detrás del juego.

En él, su autor parte de la idea de que el fútbol, llamado el deporte rey, es una batalla de ideas en la que los equipos se enfrentan a partir de conceptos pensados por sus entrenadores con los que buscan convencer al contrario del modo más rotundo: venciéndole.

Quienes gustan de las lecturas sobre liderazgo pueden encontrar en este libro el desarrollo de grandes ideas que han evolucionado, generando diferentes corrientes filosóficas que trascienden el propio deporte.