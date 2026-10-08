Anne Carson es apenas la mujer número 19 en ganar el Nobel de Literatura en 125 años

Este jueves 8 de octubre, la Academia Sueca, institución que elige cada año a quien recibe el premio, anunció que el Nobel de Literatura 2026 es para la canadiense Anne Carson. Nacida en Toronto en 1950, Carson es poeta, ensayista y estudiosa de los clásicos griegos. En su comunicado oficial, la Academia explicó que la eligió “por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.
Entre sus libros más conocidos están Autobiografía de Rojo, sus traducciones de la poeta griega Safo y Nox. Según la Academia, cuando recibió la noticia estaba en Islandia “escuchando el viento”. Es la primera poeta que gana desde Louise Glück en 2020 y la primera canadiense desde Alice Munro en 2013.