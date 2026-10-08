Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Por el EDC y Altavoz, el Metro de Medellín tendrá horario extendido durante el puente festivo, ¿hasta qué hora trabajará?

La intención es asegurar la movilidad de los asistentes a los dos espectáculos que esperan concentrar a miles de personas en el Atanasio Girardot, el Estadio Cincuentenario y el Parque Norte.

  • Por el EDC y Altavoz, el Metro de Medellín tendrá horario extendido durante el puente festivo, ¿hasta qué hora trabajará?
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La realización del EDC y del Festival Internacional Altavoz son los motivos para la extensión de los horarios de las líneas A y B, FOTOS: EL COLOMBIANO

Dos grandes eventos musicales tendrán lugar en Medellín durante el fin de semana, el Electric Daisy Carnival (EDC) y el Festival Internacional Altavoz, en los cuales se espera una gran afluencia de público; por esa razón, el metro anunció que implementará un horario extendido en sus líneas A y B, con el fin de facilitar la movilidad hacia esos espectáculos.

Estos horarios se aplicarán el domingo 11 y el lunes festivo 12 de octubre, cuando el servicio de trenes en las líneas A y B del sistema de transporte masivo se extenderá hasta las 11:30 de la noche, no obstante, entre las 10:50 p. m. y las 11:30 p. m., el ingreso será solo por la estación Universidad.

Le recomendamos leer: EDC y Altavoz en Medellín este fin de semana: electrónica vs. rock, ¿a cuál va?

También, esos dos días en la madrugada, el Metro comenzará a operar para el público a las 3:30 a. m., o sea una hora y media antes de lo habitual, siendo el ingreso únicamente por la estación Estadio.

La empresa Metro indicó también que las estaciones habilitadas solo para la salida de personas serán: Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí, La Estrella, Suramericana, Floresta y San Javier, y que las demás estaciones permanecerán cerradas durante esta operación especial.

Sus voceros aclararon que la extensión horaria que aplica para las dos líneas principales (A y B) no operará para el tranvía (línea T), los cables aéreos (líneas K, J, H, M, P y L), las líneas de buses 1, 2 y O, ni para las cuencas 3 y 6, las cuales tendrán su labor en los horarios habituales.

Para saber más: La Cívica ya se puede usar en buses de la ruta Medellín– Amagá, ¿a cómo quedó la tarifa?

Se espera que el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, el Electric Daisy Carnival (EDC) llene el Atanasio Girardot de música electrónica, producción de superlujo y 94.000 asistentes que previamente pagaron su entrada.

Entre tanto, durante los tres días del puente, hasta el lunes, en el Estadio Cincuentenario y Parque Norte, el Festival Internacional Altavoz celebrará su edición 23 con 59 bandas de rock, metal, punk, reggae y alternativa, con entrada completamente libre.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa también hizo un llamado a mantener los comportamientos que hacen parte de la cultura Metro y contribuyen a una movilización segura durante las jornadas de alta afluencia.

Así mismo, le sugerimos: ¡Prográmese! Altavoz internacional anunció su cartel de 2026: 59 bandas y la despedida de La Pestilencia

Entre las principales recomendaciones están tener recargado y listo el medio de pago antes de ingresar al sistema, no consumir alimentos ni bebidas dentro de la red y no ingresar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

Además, los usuarios deberán permitir el adecuado cierre de las puertas de los trenes y demás medios de transporte, utilizar correctamente los dispositivos de emergencia, atender las indicaciones del personal Metro y respetar las normas establecidas en el reglamento del usuario.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El Metro invitó igualmente a los viajeros a ceder el puesto a quienes más lo necesiten y a brindar apoyo a otros pasajeros que puedan requerirlo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Hasta qué hora funcionará el Metro de Medellín durante el EDC y Altavoz el 11 y 12 de octubre?
El Metro de Medellín extenderá el servicio de trenes de las líneas A y B hasta las 11:30 p. m. los domingos 11 y lunes festivo 12 de octubre. Entre las 10:50 p. m. y las 11:30 p. m., el ingreso al sistema será únicamente por la estación Universidad.
¿A qué hora comenzará a funcionar el Metro de Medellín el 12 de octubre?
El Metro comenzará a prestar servicio al público a las 3:30 a. m., una hora y media antes de lo habitual. Durante este inicio anticipado, el ingreso estará habilitado únicamente por la estación Estadio.
¿Qué estaciones del Metro de Medellín estarán habilitadas solo para la salida durante el horario especial?
Las estaciones habilitadas únicamente para la salida serán Niquía, Bello, Madera, Acevedo, Tricentenario, Caribe, San Antonio, Exposiciones, Poblado, Envigado, Itagüí, La Estrella, Suramericana, Floresta y San Javier.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form