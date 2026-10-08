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Travis Scott, Charli XCX y David Guetta encabezan el Festival Estéreo Picnic 2027

El festival más grande del país ya tiene cartel completo para marzo. Más de 80 artistas se repartirán tres días de música en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

  • El festival se realizará el 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. FOTO Colprensa
    El festival se realizará el 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. FOTO Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Festival Estéreo Picnic anunció este jueves el cartel de su edición 2027, que se realizará el 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El rapero estadounidense Travis Scott, la cantante británica Charli XCX y el DJ francés David Guetta encabezan la lista. Con ellos llegan el puertorriqueño Arcángel, la banda de metal Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, los venezolanos Rawayana, los británicos The Prodigy, el argentino Milo J y Sombr. Completan el cartel nombres como Fontaines D.C., Khruangbin, The War on Drugs, Amelie Lens, RAYE, Kasabian, Cage The Elephant, Lola Young y Four Tet, entre más de 80 artistas.

En desarrollo.

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