Travis Scott, Charli XCX y David Guetta encabezan el Festival Estéreo Picnic 2027

El Festival Estéreo Picnic anunció este jueves el cartel de su edición 2027, que se realizará el 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El rapero estadounidense Travis Scott, la cantante británica Charli XCX y el DJ francés David Guetta encabezan la lista. Con ellos llegan el puertorriqueño Arcángel, la banda de metal Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, los venezolanos Rawayana, los británicos The Prodigy, el argentino Milo J y Sombr. Completan el cartel nombres como Fontaines D.C., Khruangbin, The War on Drugs, Amelie Lens, RAYE, Kasabian, Cage The Elephant, Lola Young y Four Tet, entre más de 80 artistas.