La Piloto premiará a los ganadores de sus concursos literarios de 2025: ¿quiénes participaron?

Este viernes, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) anunciará los ganadores de sus concursos literarios de 2025. En una jornada que contará con una programación especial en sus instalaciones serán entregados los reconocimientos a aquellos escritores, novatos y expertos, que se animaron a compartir sus historias.
"Tendremos un gran banquete literario para celebrar a los finalistas y los ganadores. Esperamos que con esto sembremos una trayectoria que al cabo del tiempo siga fortaleciendo las vocaciones literarias y artísticas de nuestros usuarios y de nuestros públicos", aseguró Esteban Giraldo, director general de la biblioteca, quien también reveló que esta es la primera vez que estos concursos cuentan con participantes internacionales.