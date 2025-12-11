La Piloto premiará a los ganadores de sus concursos literarios de 2025: ¿quiénes participaron?

Este viernes, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) anunciará los ganadores de sus concursos literarios de 2025. En una jornada que contará con una programación especial en sus instalaciones serán entregados los reconocimientos a aquellos escritores, novatos y expertos, que se animaron a compartir sus historias. Lea: El paisa Andrés Restrepo Gómez es el primer colombiano en ganar el Tigre Juan "Tendremos un gran banquete literario para celebrar a los finalistas y los ganadores. Esperamos que con esto sembremos una trayectoria que al cabo del tiempo siga fortaleciendo las vocaciones literarias y artísticas de nuestros usuarios y de nuestros públicos", aseguró Esteban Giraldo, director general de la biblioteca, quien también reveló que esta es la primera vez que estos concursos cuentan con participantes internacionales.

Uno de los certificados que se premiarán será el Concurso de Cuento Infantil Pedrito Botero, que tiene ya una tradición de más de dos décadas en la Piloto. En esta convocatoria, que estaba dedicada a niños entre los 7 y 13 años, se presentó 509 menores en total: 355 de Medellín, 84 de otros municipios de Antioquia, 56 de otras ciudades de Colombia y 14 de otros países como Argentina, Canadá, México y Perú. Los reconocimientos se entregarán a las 10:00 de la mañana en el Auditorio Torre de la Memoria. Los otros premiados serán aquellos que enviaron sus historias al Concurso de Narrativa Breve por Entregas NABE 2.0. El propósito de este año era que jóvenes entre 14 y 21 años hicieron el ejercicio de construir relatos a partir de hechos que marcaron la historia de Medellín, pero dándoles un toque de creatividad al hacer la pregunta “¿Qué hubiera pasado si...?”.

Para este concurso la Piloto recibió 220 propuestas, cuando en su primera edición en 2023 solo participaron 36 personas. Los premios se otorgarán a las 4:00 de la tarde en la Plazoleta Argos. Y también se reconocerán a los finalistas y ganadores del concurso que fue lanzado este año: el de Relatos familiares. Para celebrar los 350 años de fundación de Medellín, la biblioteca lanzó una convocatoria para escribir textos de ficción basados en anécdotas familiares. Además de ese requisito, era fundamental que existieran fotos, cartas u otros textos que corroboraran los orígenes de esos relatos. Este certamen tenía otro propósito que era visibilizar el trabajo del Grupo de Genealogías de la BPP, el cual se reúne semanalmente para desentrañar el origen de los apellidos y las familias antioqueñas. En total, 149 historias fueron enviadas desde diferentes ciudades de Colombia y también de Canadá, España y Suiza. Los ganadores se anunciarán a las 7:00 de la noche en la Sala General de la biblioteca.