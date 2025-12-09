El paisa Andrés Restrepo Gómez es el primer colombiano en ganar el Tigre Juan

Radicado hace una década en Buenos Aires, Argentina, el escritor antioqueño Andrés Restrepo Gómez es el primer colombiano en obtener el Premio Tigre Juan, un laurel literario entregado en España para una novela publicada en ese país. Editada por Barret, Mal de Aira es la obra que inscribió al antioqueño en una lista a la que pertenecen los narradores Luis Sepúlveda, Pedro Mairal y Samantha Schweblin.

Entrevistado por EL COLOMBIANO, Andrés asegura que Mal de Aira fue escrita en apenas mes y medio. Con 120 páginas, sin capítulos, el texto es un flujo continuo de consciencia en el que el autor reconoce las influencias de Fernando Vallejo y de César Aira. De hecho, el libro surgió de la anécdota real del mail que él y un amigo le enviaron al argentino para invitarlo a la Fiesta del Libro de Medellín. A partir de la idea de que “la simpleza de los mails es proporcional a la fama de las personas”, encontró el punto de partida de la historia.

Aira respondió al correo, aunque rechazó la invitación por estar en “un momento muy oscuro”. Añade que el escritor argentino dijo que esa noche sería “premiada releyendo a Carrasquilla”, frase que también quedó incorporada en la ficción. Más adelante, Restrepo se encontró a Aira en la calle y le regaló el libro, una anécdota que recuerda con humor.

Restrepo afirma que el trabajo premiado surgió de un arrebato artístico y se abrió camino. A diferencia de dos libros anteriores, que todavía esperan editor, Mal de Aira fue escrito casi de un envión y conectó casi de inmediato con los lectores que se han cruzado en su tránsito. También asegura que no aspira a convertirse en “un escritor profesional”, en el sentido de dominar un material, sino que prefiere que “el material más bien le dicta a uno” y permitir que el inconsciente participe del proceso creativo.