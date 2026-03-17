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¿Le gusta escribir? Conozca tres concursos literarios con convocatorias abiertas en Medellín y Bello

El Premio León de Greiff, Concurso de Cuento Infantil de movilidad sostenible y el Concurso de Literatura Los sueños de Luciano Pulgar tienen inscripciones abiertas.

  • La última convocatoria de estos concursos cerrará en mayo. FOTO: Camilo Suárez
    La última convocatoria de estos concursos cerrará en mayo. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
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hace 1 hora
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Cada año, en Medellín se abren las convocatorias para que escritores experimentados y amateurs se presenten a diversos concursos literarios, algunos de ellos con larga trayectoria en el mundo de las letras. Tres de ellos, para adultos y niños, se encuentran con convocatorias abiertas.

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Uno de esos es el Premio León de Greiff al Mérito Literario, que celebra la trayectoria de escritores latinoamericanos cuya obra ha aportado de manera significativa al desarrollo de la literatura en lengua española.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de mayo y, este año, reconocerá obras en la categoría de narrativa. El ganador recibirá un estímulo de $40 millones y la publicación de una antología representativa de su obra. El nombre del autor galardonado se dará a conocer durante la celebración de los 20 años de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

La convocatoria está dirigida a escritores vivos con una obra consolidada y

publicada en español mayores de 50 años. Las postulaciones deberán ser presentadas por entidades culturales, editoriales públicas o privadas, de Colombia o del exterior, y se podrán enviar hasta el 25 de mayo en este enlace.

El ganador de la edición pasada fue el poeta Darío Jaramillo Agudelo, quien recientemente presentó la antología publicada en el marco del premio, Liturgia de los bosques.

Por otra parte, hasta el 1 de mayo estarán abiertas las inscripciones para el décimo Concurso de Cuento Infantil de movilidad sostenible. En esta ocasión se recibirán las propuestas de niños de 6 a 12 años contando cómo imaginan una mejor calidad de vida con sus ideas innovadoras frente a los retos viales. Para esto, momentos cotidianos como caminar al colegio, tomar la bicicleta, subir al bus o compartir el metro pueden servir de inspiración.

En este concurso pueden participar menores de las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín. Las obras deberán ser cuentos originales, escritos a mano en hojas tamaño carta, acompañados de ilustraciones propias que complementen la narración. En este enlace puede realizar la inscripción y encontrar los términos y concursos de la competencia.

Y en Bello también está abierta la convocatoria para participar en la edición 27 del Concurso de Literatura Los sueños de Luciano Pulgar. El tema del certamen, que rinde homenaje a la novela homónima del escritor y expresidente bellanita Marco Fidel Suárez, es “La biblioteca, un espacio seguro”, con el objetivo de promover la lectura y fortalecer los espacios culturales de la ciudad.

El concurso está dirigido a niños mayores de 7 años, jóvenes y adultos residentes en Bello que hayan vivido en el municipio del norte del Valle de Aburrá de manera continua y permanente por al menos tres años.

En total, se premiarán tres categorías de las modalidades cuento y poesía: niños, jóvenes y adultos. También habrá una de ensayo, pero en esta solo se reconocerán las obras de jóvenes y adultos. Los ganadores serán anunciados el 25 de abril de 2026 en el marco de la Semana del Idioma “Entre Voces y Letras”, y la inscripción podrá realizarse hasta el 10 de abril en este enlace.

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