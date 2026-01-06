x

Ya hay fecha e invitados confirmados para el Festival del Libro Infantil 2026

Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026 se realizará la segunda edición del que será el primer evento del libro de la ciudad. Conozca algunos de los invitados que harán parte del Festival.

  • La primera edición del Festival contó con más de 25.000 asistentes. FOTO: Camilo Suárez
    La primera edición del Festival contó con más de 25.000 asistentes. FOTO: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
Este año se realizará la segunda edición del Festival del Libro Infantil, el primer evento literario de Medellín en 2026. Durante cuatro días, del 26 de febrero al 1 de marzo, tendrá lugar en Parques del Río este encuentro dedicado a la literatura infantil y orientado a fomentar la lectura y la escritura entre los más pequeños de la ciudad.

“Este es un escenario que promueve el juego, la creatividad y el encuentro familiar, y que reafirma nuestro compromiso con formar nuevas generaciones más críticas, sensibles y curiosas”, asegura Santiago Silva, secretario de Cultura Ciudadana.

Son varias las novedades que podrán encontrar los asistentes a este evento. El tema central de los Eventos del Libro de este año será “Las travesías de la lectura”, con el que se busca reconocer el papel de la literatura como guía de ruta y puerto de llegada para los amantes de los libros.

Además, ya se conocen los nombres de algunos de los invitados que participarán en charlas y talleres en el Festival. Uno de ellos es el escritor argentino-mexicano Jorge Luján, quien ha publicado más de 47 libros traducidos a más de una docena de idiomas. El autor ha sido nominado en cinco ocasiones al premio Astrid Lindgren Memorial Award, considerado como el Premio Nobel de la literatura infantil.

También estarán las ilustradoras Yael Frankel, Marisol Misenta, Issa Watanabe y Roger Mello. Fanuel Hanán Díaz, escritor e investigador venezolano, hará parte del evento, al igual que Horacio Álvarez Marinelli, experto en políticas públicas educativas del Banco Mundial.

Otra de las novedades de la segunda edición del Festival, creado en 2025, es que habrá una franja especial de poesía infantil, con el fin de ampliar el interés de los más pequeños en este género literario. Al igual que en 2025, durante los cinco días de programación, en Parques del Río se realizarán talleres y actividades para miembros de toda la familia, no solo sobre literatura, sino también sobre ciencia y tecnología.

¿Cuál es la programación de los Eventos del Libro de Medellín para 2026?

Después de la segunda edición del Festival del Libro Infantil sigue la Feria Popular Días del Libro, que este año llegará a su edición número 20. Se realizará en la Biblioteca Pública Piloto entre el 22 y el 24 de mayo.

El siguiente evento en el calendario es la Parada Juvenil de la Lectura, que cada año cambia de locación. En esta ocasión, el turno será para la Biblioteca Santo Domingo y la programación irá del 4 al 5 de julio.

Por último, como es costumbre, en septiembre se llevará a cabo la Fiesta del Libro y la Cultura, que también cumplirá veinte años en 2026. Del 11 al 20 de septiembre, Medellín tendrá uno de los eventos culturales más importantes del año en el Jardín Botánico, el Parque Explora y sus alrededores.

