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Marco Rubio niega que EE. UU. esté bloqueando entrada de María Corina Machado a Venezuela

El secretario de Estado norteamericano cuestionó las versiones de los medios de comunicación desde Atenas, Grecia, donde dio un discurso llamando a la defensa de la civilización occidental.

  • Marco Rubio habló de los bloqueos que ha enfrentado Machado para entrar a Venezuela. Dijo que EE. UU. no ha estado relacionado con ellos. Foto: Redes sociales/AFP.
    Marco Rubio habló de los bloqueos que ha enfrentado Machado para entrar a Venezuela. Dijo que EE. UU. no ha estado relacionado con ellos. Foto: Redes sociales/AFP.
Agencia AFP
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
hace 4 horas
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, negó que el país norteamericano haya pedido que se bloquee el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

La líder opositora y premio Nobel de Paz venezolana María Corina Machado ha intentado volver a su país varias veces, pero no se le ha permitido. Ante eso, han surgido cuestionamientos de si la administración de Donald Trump, que hoy controla Venezuela por medio de su relación con el régimen autoritario de Delcy Rodríguez, ha puesto trabas para que Machado retorne.

Sin embargo, Rubio, principal responsable del manejo de la política exterior de Estados Unidos, dio otra versión. “No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en un lugar del mundo”, dijo a un grupo de periodistas en medio de una rueda de prensa en Atenas, la capital de Grecia.

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El alto funcionario también cuestionó las versiones que han sido difundidas por medios de comunicación de Estados Unidos, que se refieren al caso de la líder venezolana.

“¿Si está en los periódicos es cierto? Puedo enseñarte muchos artículos que están en los periódicos que no son ciertos”, dijo Rubio.

“Ustedes consiguen que alguien les diga algo y luego informan sobre ello, así que es un hecho y luego me preguntan sobre ello como si fuera una verdad”, agregó.

El secretario, uno de los más cercanos a Trump, reiteró su cuestionamiento hacia la pregunta. “Honestamente, no lo sé. El hecho de que ustedes publiquen algo no significa que sea cierto”, afirmó, añadiendo que “la premisa de la pregunta no es cierta”.

Machado, por su parte, ha señalado al régimen autoritario venezolano de bloquear su ingreso al país.

Trayectoria de Marco Rubio y su enfoque en la política exterior hacia América Latina

Rubio fue senador por el estado de la Florida por el Partido Republicano durante 14 años. Es un estado con alta presencia de población latina, incluido él, que tiene ascendencia cubana y está casado con una mujer de ascendencia colombiana.

Como senador, pasó varios años siguiendo de cerca los temas de América Latina. Todo este contexto es clave para entender por qué hoy, como secretario de Estado, lidera la política exterior de Estados Unidos que ha vuelto a poner énfasis en la cooperación con América Latina.

Discurso en Grecia sobre el futuro de Europa y la seguridad occidental

No por eso ha perdido el foco en Europa. En la misma visita a Grecia, el estadounidense dio un discurso con la Acrópolis —antigua ciudad— de Atenas de fondo. En este aseguró que la civilización occidental se encuentra “en un punto de inflexión” que podría conducir a su declive e instó a Europa a “despertar de su largo letargo”.

“O decidimos actuar ahora, o perderemos la oportunidad de actuar”, añadió. Según Rubio, Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, ya ha tomado su decisión.

“Optamos por la búsqueda sin complejos del poder nacional: recuperar el control de nuestras cadenas de suministro críticas, reindustrializar nuestra economía, reconstruir nuestra defensa y luchar por el dominio de las tecnologías e industrias del futuro”, afirmó.

“Hay una nueva competencia entre las grandes potencias. Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas y ataques”, señaló Rubio.

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“Debemos reconstruir nuestras instituciones y nuestras alianzas para hacer frente a estas amenazas juntos”, dijo el secretario de Estado.

En cuanto a Europa, Rubio dijo que ve señales alentadoras en todo el continente de lo que Washington espera “que sea el comienzo de un cambio generacional, un aumento rápido en el gasto en defensa, una avalancha de nuevas asociaciones y programas, una expansión en la manufactura y la producción”.

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En febrero pasado, Rubio se refirió a que Europa “está amenazada” por la inmigración masiva y pidió la defensa de la civilización cristiana.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué dijo Marco Rubio sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela?
El secretario de Estado de EE. UU. negó categóricamente que su país haya solicitado bloquear el ingreso de María Corina Machado a territorio venezolano, calificando como falsas las versiones periodísticas sobre supuestas trabas diplomáticas.
¿Por qué María Corina Machado no ha podido regresar a Venezuela?
A pesar de haberlo intentado repetidamente, la líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz enfrenta impedimentos atribuidos al contexto político bajo el régimen autoritario de Delcy Rodríguez.
¿Cuál es el mensaje de Marco Rubio sobre el futuro de Europa y la OTAN?
En un discurso en Atenas, Rubio hizo un llamado a Europa a “despertar de su largo letargo”, aumentar el gasto en defensa y proteger las cadenas de suministro críticas frente a la inmigración masiva y las nuevas amenazas globales.
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