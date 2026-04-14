Mulatos, la novela sobre la isla del Pacífico colombiano que sobrevivió a un tsunami y en la que se creía que vivían vikingos

A las 2:59 de la mañana del 12 de diciembre de 1979 en Cauca y Nariño hubo un terremoto que hizo que las olas crecieran tres metros. El tsunami –en el que fallecieron más de 450 personas– llegó hasta Isla Mulatos, una comunidad del Pacífico nariñense a la que para llegar hay que viajar alrededor de 12 horas en mar desde Buenaventura o siete desde Tumaco. Lea: En imágenes | Así fue el tsunami que destrozó parte de la Costa Pacífica hace 44 años Antes de la tragedia —que también fue el inicio de la erosión costera que hoy amenaza a la isla con su desaparición— allí llegó y vivió durante nueve meses José Zuleta Ortiz. El escritor bogotano, ganador de algunos de los premios literarios más importantes del país como el Nacional de Literatura, acaba...