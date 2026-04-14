Mulatos, la novela sobre la isla del Pacífico colombiano que sobrevivió a un tsunami y en la que se creía que vivían vikingos

Esta es la tercera novela del escritor bogotano José Zuleta Ortiz, quien rinde homenaje con este libro a Isla Mulatos, ubicada en La Tola, Nariño. EL COLOMBIANO conversó con él.