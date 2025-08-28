¿Qué significa que la Corte declare a los animales seres sintientes en Colombia?

El 6 de agosto de 2025 la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia histórica: los animales no pueden seguir siendo considerados simples medios al servicio del ser humano. La decisión, contenida en la Sentencia C-332, eliminó expresiones del Código de Ética de la Medicina Veterinaria y Zootecnia que los reducían a instrumentos y reiteró que son seres sintientes, titulares de un régimen especial de protección y beneficiarios de la prohibición constitucional de maltrato injustificado. El cambio parece técnico, pero obliga a transformaciones en el mundo académico, profesional y social que difícilmente podrán ignorarse.

La primera consecuencia se da en la medicina veterinaria y la zootecnia, disciplinas tradicionalmente enmarcadas en una lógica utilitarista: cuidar la salud de los animales porque ello garantizaba mayor producción o evitaba riesgos para los humanos. Al cuestionar expresiones que subordinaban la existencia animal a la utilidad, la Corte obliga a repensar esa concepción. Como explica Juliana Barberi, coordinadora del Programa Sociojurídico de Protección Jurídica a los Animales de la Universidad de Antioquia, “una de las implicaciones concretas que tiene este fallo está directamente relacionada con la visión que tiene la medicina veterinaria y la zootecnia de los animales como instrumentos o medios para el servicio humano. Ahora tendrán que repensarse a los animales como fines en sí mismos y no como medios”. Esto significa que un veterinario ya no podrá justificar sus intervenciones exclusivamente por el beneficio humano, sino que deberá guiarse por la salud, la vida y la integridad del animal atendido.

Gabriel Chica, abogado de la corporación Raya, lo sintetiza en términos jurídicos: al decir que los animales no son medios sino fines en sí mismos, la Corte está reconociendo que “los animales están dotados de dignidad, y eso nos abre las puertas para futuras luchas en las que podremos seguir defendiendo que efectivamente los animales tienen dignidad y que esa dignidad les hace merecedores de derechos y de garantías”. En la práctica, esta afirmación obliga a revisar protocolos de atención veterinaria, prácticas de enseñanza y criterios para resolver conflictos entre intereses humanos y bienestar animal.

El impacto en la academia será inevitable. Tanto Barberi como Chica coinciden en que el fallo no puede quedarse en letra muerta. Las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia tendrán que incorporar en sus planes de estudio esta nueva visión, si bien el cambio no será inmediato: profesores reacios a actualizarse y profesionales ya graduados podrían resistirse, lo que ralentizará el proceso. Aún así, el mensaje de la Corte es inequívoco: la enseñanza de estas disciplinas deberá abandonar progresivamente la visión instrumental y asumir al animal como el centro del ejercicio profesional.