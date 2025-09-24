Histórico: aplican la Ley Ángel y envían a prisión a un hombre acusado de abusar de perritas en Bogotá

Bogotá vivió este 23 de septiembre un precedente histórico en materia de justicia animal. Una juez de conocimiento dictó medida de aseguramiento intramural contra un hombre acusado de hurtar perritas para abusarlas sexualmente en la localidad de Ciudad Bolívar. Se trata de la primera vez que un agresor de este tipo enfrentará prisión gracias a la Ley Ángel, aprobada este año y considerada la normativa más contundente en la lucha contra el maltrato animal en Colombia.
En contexto: Penas más duras por el maltrato animal: Ley Ángel fue aprobada en la Cámara y pasa a sanción presidencial
La senadora Andrea Padilla, autora de la iniciativa, celebró la decisión judicial: “¡Histórico! ¡Por primera vez en Colombia un abusador sexual de animales irá a la cárcel, gracias a la Ley Ángel! ¡Justicia para Keyla!”, escribió en sus redes, en alusión a la perrita víctima de este caso. Padilla resaltó que el resultado se logró gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, la comunidad y las organizaciones jurídicas que acompañaron la denuncia.