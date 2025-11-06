Dos cuerpos, una herida: así se rinde homenaje en Medellín a víctimas del Palacio de Justicia

Una mujer yace fragmentada en 108 partes. Faltan 11 de ellas, son espacios vacíos que brillan en la noche. Así es Vacío Presente, la obra más reciente de Danilo Cuadros, en la que el cuerpo femenino se convierte en símbolo del país herido y de su lenta reconstrucción.
Concebida para conmemorar los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, la instalación fue inaugurada hace unos días en Parques del Río y está compuesta por dos esculturas: una mujer tendida, ultrajada, y otra que se levanta erguida, con la Constitución de 1991 entre las manos. Ambas dialogan desde la ausencia y la luz: la caída y la resistencia, la memoria y la esperanza.