Medellín oficializó su candidatura para ser Capital Mundial del Libro en 2027

En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, uno de los eventos literarios más representativos de la ciudad, Medellín hizo oficial su candidatura para ser Capital Mundial del Libro en 2027.
Le puede interesar: Planeta donó diez mil libros nuevos al Sistema de Biblioteca Públicas de Medellín
Según un comunicado de la administración local, la postulación fue formalizada durante un encuentro en el Jardín Botánico, en el que participaron representantes de la Administración municipal y entidades aliadas del sector editorial y literario local.
“Medellín avanza en un sueño que nos llena de orgullo: oficializamos ante la Unesco nuestra postulación para ser Capital Mundial del Libro en 2027. Este paso es fruto de años de compromiso con la cultura y la lectura, de creer que los libros son una herramienta poderosa para transformar nuestra sociedad y proyectar la ciudad al mundo. Nuestro sistema de bibliotecas, los programas de fomento a la lectura, los Eventos del Libro y el trabajo con la ciudadanía y el sector privado han sido la base de esta candidatura”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.