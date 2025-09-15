Planeta donó diez mil libros nuevos al Sistema de Biblioteca Públicas de Medellín

En el marco de la 19.ª Fiesta del Libro y la Cultura, el Grupo Planeta entregó 10.000 libros nuevos al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en una donación que fortalecerá las salas infantiles, la colección general y los clubes de lectura de la ciudad.

Según cálculos de la Administración Distrital, adquirir esta misma cantidad de ejemplares habría significado una inversión superior a los $1.100 millones. La entrega se suma a los 3.242 libros comprados por la actual Administración, triplicando el número de ejemplares incorporados en comparación con el periodo 2019–2023.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, explicó que estos títulos se integrarán al catálogo del Sistema de Bibliotecas, alcanzando más de 14.000 libros renovados en los últimos 20 meses. De ellos, 6.500 ejemplares estarán destinados a las salas infantiles de diez bibliotecas, en el marco de la estrategia de fomento a la lectura infantil y juvenil.

La donación también incluyó 1.635 novelas para los 62 clubes de lectura gratuitos que funcionan en las 26 bibliotecas de la ciudad, además de 584 novelas contemporáneas, históricas y negras, 318 libros sobre salud, 250 títulos juveniles y 192 en ciencias y ciencias sociales.

Durante el acto simbólico, el director general del Grupo Planeta Colombia, Bayardo Henao López, destacó el alcance social de la iniciativa: “Queremos transformar la sociedad a través de la lectura. Esta será la siembra que hacemos como editores para los futuros lectores y compradores de libros”.

