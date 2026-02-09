UPB celebra noventa años con una exposición de Miguel Ángel Betancur

Los nombres son el destino. Esto, que es cierto para todos, adquiere dimensión en la carrera del escultor Miguel Ángel Betancur Tamayo. Cuenta él mismo que su padre, José Horacio Betancur, dijo al escoger sus nombres: “si va a hacer artista, que se firme Miguel Ángel. Si va a ser otra cosa, que se firme Nutibara”. A la postre, Miguel Ángel se convirtió en uno de los referentes de la escultura antioqueña, así queda claro con las 32 piezas de la exposición Miguel Ángel Nutibara, que por estos días esta abierta en el primer piso de la Biblioteca de la UPB.
Siga leyendo: Rogelio Salmona hizo de Bogotá su galería y el Ministerio de Culturas quiere que su obra se reconozca Patrimonio Mundial de la Humanidad
Aunque no se trata de una retrospectiva formal, la muestra ofrece un panorama de los materiales, técnicas y temas que Betancur ha trabajado durante 53 años de ejercicio escultórico. En sala se encuentran obras en barro —material que el artista define considera “el carboncillo del escultor”—, piedra, mármol italiano, madera de cedro y bronces de pequeño formato. La selección permite observar las formas en que su trabajo se conecta con la escuela Bachué, aquella que trajo los temas de la nación a la escultura colombiana.