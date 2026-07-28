Murió Rosalbina Bautista, la abuela de 107 años que fue el corazón de más de 200 descendientes

El municipio de Arcabuco, en Boyacá, lamenta la muerte de Rosalbina Bautista, quien a sus 107 años era considerada una de las mujeres más longevas de Colombia. Su funeral congregó a un gran número de descendientes que suman 217, quienes le dieron el último adiós a “Rosita”, como era conocida esta abuelita nacida en San José de Pare.
Doña Rosalbina contrajo matrimonio con José Bautista, un campesino de la región con quien tuvo 14 hijos biológicos y tres adoptados, además de 57 nietos, 68 bisnietos y seis tataranietos. Cuatro de sus hijos murieron antes que ella.