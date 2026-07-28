Murió Rosalbina Bautista, la abuela de 107 años que fue el corazón de más de 200 descendientes

El municipio de Arcabuco, en Boyacá, lamenta la muerte de Rosalbina Bautista, quien a sus 107 años era considerada una de las mujeres más longevas de Colombia. Su funeral congregó a un gran número de descendientes que suman 217, quienes le dieron el último adiós a “Rosita”, como era conocida esta abuelita nacida en San José de Pare. Doña Rosalbina contrajo matrimonio con José Bautista, un campesino de la región con quien tuvo 14 hijos biológicos y tres adoptados, además de 57 nietos, 68 bisnietos y seis tataranietos. Cuatro de sus hijos murieron antes que ella.

Su vida fue muy sencilla, como suele ocurrir con las personas que superan el siglo de edad, pues se dedicó junto a su esposo al campo y al consumo de alimentos cultivados en la vereda Rupavita. Allí comían frutas, granos, hortalizas y tubérculos, además de criar animales como truchas, ovejas y hasta vacas. Rosalbina Bautista fue testigo de varios momentos históricos del mundo, pues nació el 31 de diciembre de 1918, en pleno auge de la gripe española. Sobrevivió a pandemias como la de la COVID-19 y vio morir a los papas Benedicto XV, Pío XI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y hasta Francisco.

Murió Rosalbina Bautista, a los 107 años. FOTO: Tomada de Facebook @enfoquecinco

Fue sometida a una cirugía de cadera después de cumplir 100 años y, aunque tenía algunos problemas en sus órganos internos, sus sentidos permanecieron intactos hasta el final de su vida. La Alcaldía de Arcabuco realizó un homenaje póstumo a doña Rosalbina y decretó duelo municipal para honrar su memoria y su legado como una de las personas más longevas de Boyacá.

Si bien no existe un registro oficial que lo confirme, en la actualidad la mujer más longeva de Colombia sería María Antonia Cuero Rentería, nacida el 18 de octubre de 1901 en Buenaventura, Valle del Cauca. Ella está próxima a cumplir 125 años y recientemente fue condecorada por el Concejo de Cali con la Exaltación de Honor, en reconocimiento a una vida que ha inspirado a generaciones. Al igual que doña Rosalbina, la valluna vivió en una zona rural del Pacífico colombiano, donde creció alimentándose de pescado fresco, maíz y sancochado. Fue en Cali donde reveló el secreto para vivir muchos años: “Reír mucho y preocuparse poco”. Preguntas y respuestas