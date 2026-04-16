De cantar en TransMilenio a presentarse en el Atanasio: Andrés Cortés abrirá el concierto de Grupo Firme en Medellín

Este sábado, en el Estadio Atanasio Girardot, Andrés Cortés cumplirá un sueño. El cantante de música popular será el encargado de abrir el concierto de Grupo Firme en Medellín, la agrupación de música regional mexicana que llegará a la capital antioqueña con su gira mundial La última peda.

Aunque para llegar ahí el camino ha sido largo, la música siempre ha sido una constante en la vida de Cortés. El joven, oriundo de San Vicente del Caguán, Caquetá, conoció este arte en su familia, con un papá y un abuelo cantantes.

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“Desde muy pequeño estuve conectado con la música por ese lado familiar, con un arraigo cultural muy fuerte: bambucos, pasillos, Silva y Villalba, los Visconti... Mi papá ama esa música.

Me inculcó ese amor desde niño y, por supuesto, también en las reuniones familiares escuchábamos música popular: ranchera, norteña, toda esa influencia de lo que encierra el género de la cantina”, cuenta.

Paradójicamente, en ese momento lo que le gustaba no era cantar, sino tocar el clarinete. Fue después, cuando su familia tuvo que salir de San Vicente e irse a vivir a Bogotá debido a la violencia, que descubrió el canto en la escuela.

Cantaba en misas y hasta llegó a hacerlo en TransMilenio, persiguiendo ese sueño de algún día subirse a un gran escenario.