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De cantar en TransMilenio a presentarse en el Atanasio: Andrés Cortés abrirá el concierto de Grupo Firme en Medellín

El cantante de música popular de San Vicente del Caguán será el telonero de la agrupación de regional mexicana que se presentará este sábado 18 de abril en Medellín. EL COLOMBIANO conversó con Cortés.

  • Actualmente, Cortés está participando en el reality musical A otro nivel, de Caracol Televisión. FOTO: Cortesía.
    Actualmente, Cortés está participando en el reality musical A otro nivel, de Caracol Televisión. FOTO: Cortesía.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 22 minutos
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Este sábado, en el Estadio Atanasio Girardot, Andrés Cortés cumplirá un sueño. El cantante de música popular será el encargado de abrir el concierto de Grupo Firme en Medellín, la agrupación de música regional mexicana que llegará a la capital antioqueña con su gira mundial La última peda.

Aunque para llegar ahí el camino ha sido largo, la música siempre ha sido una constante en la vida de Cortés. El joven, oriundo de San Vicente del Caguán, Caquetá, conoció este arte en su familia, con un papá y un abuelo cantantes.

Lea: La música popular se une por la Selección: 11 artistas lanzan Te Quiero Ver Campeón, ¿Yeison Jiménez alcanzó a participar?

“Desde muy pequeño estuve conectado con la música por ese lado familiar, con un arraigo cultural muy fuerte: bambucos, pasillos, Silva y Villalba, los Visconti... Mi papá ama esa música.

Me inculcó ese amor desde niño y, por supuesto, también en las reuniones familiares escuchábamos música popular: ranchera, norteña, toda esa influencia de lo que encierra el género de la cantina”, cuenta.

Paradójicamente, en ese momento lo que le gustaba no era cantar, sino tocar el clarinete. Fue después, cuando su familia tuvo que salir de San Vicente e irse a vivir a Bogotá debido a la violencia, que descubrió el canto en la escuela.

Cantaba en misas y hasta llegó a hacerlo en TransMilenio, persiguiendo ese sueño de algún día subirse a un gran escenario.

Sin embargo, antes de montarse ahí, Cortés fue a la universidad y estudió Negocios Internacionales. Ejerció durante varios años esta profesión: fue servidor público y consultor para la formulación de planes de desarrollo municipales y departamentales.

Incluso en ese recorrido, en 2024 lideró el primer concurso departamental de canto infantil en el Huila, donde recorrió los 37 municipios del departamento en búsqueda de talentos ocultos.

“Un común denominador del ser humano es buscar estabilidad económica, la famosa libertad financiera. En mi caso personal, la libertad económica no me da felicidad; lo que me da felicidad es hacer lo que me gusta.

Y no estoy diciendo que no me haya gustado lo que hice: ejercí, logré muchas cosas. Pero mi verdadera pasión es componer y cantar”, explica Cortés al preguntarle el porqué de su decisión de abandonar su carrera por la música.

En estos últimos años, Andrés se ha dedicado a llevar su música por el país, del cual ha recorrido 25 de los 32 departamentos. También se ha presentado en México y actualmente es uno de los participantes de A otro nivel, el reality musical de Caracol Televisión.

Este viernes, un día antes de su show, lanzará su primer EP con seis covers de algunos de los éxitos del popular que se suman a su también recién estrenado sencillo Mala Fama.

A puertas de alcanzar uno de los grandes logros de su carrera, Cortés recuerda uno de los mayores retos que ha tenido que superar –y que sigue atravesando–: confiar en sí mismo, en su proyecto y en su voz.

“Se trata de creer que uno puede lograr muchas cosas y que la música puede abrir muchas puertas”, dice él, al tiempo que reconoce que es gracias a ella que este sábado se subirá al escenario para darle paso a una de las agrupaciones más relevantes del regional en la actualidad.

Siga leyendo: Agrupación de Yeison Jiménez confirmó que el artista dejó más música grabada y tomó importante decisión

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