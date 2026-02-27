Carlos Vives presenta “El último disco” y explica por qué no será el final

El último disco no será el último para Carlos Vives. Este nuevo trabajo –qué saldrá este año– es toda una declaración de principios y el título habla del sentido que tienen títulos épicos de cintas como El último tango en París o El último de los Mohicanos. “Este disco quería que contara muchas cosas, que fuera como los discos de antes, que se pensaban, qué canción va de primera, cuál en el lado A y cuál en el lado B, porque este disco será así. Yo no voy a dejar de trabajar en la música, no voy a dejar de hacer canciones en colaboración que recibo siempre con mucho cariño cuando me invitan a colaborar, pero sí siento que la forma en que voy a hacer este disco es algo que va a desaparecer más adelante”. Puede leer: “No creemos en la inmediatez”: Vic Deal y la madurez del rap hecho en Medellín El artista samario le manifestó a su disquera que no se preocuparan por el nombre del disco, “sino que me acompañen a jugar con eso, a hacer LP hasta casetes, por qué no, y les contemos a los jóvenes a través de muchas historias la industria, nuestra música”. Carlos Vives tiene claro que aún hay muchos artistas que conciben sus discos como todo un concepto, solo basta recordar que así fue el DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, que acaba de ganar como Álbum del año en los Grammy Anglo, pero si hay una sensación de que esa idea estará pronto en desuso.

“Algo está cambiando, por eso lo llame El último disco, una cosa como épica, se hacen pocos discos así y yo sé que somos muchos todavía los artistas que hacemos nuestros discos completos, que queremos hablar del amor, que queremos ser rebeldes y queremos nuestra identidad, todo eso lo quería plasmar y contar en este álbum”. De este disco ya se conoce el tema Te dedico, del que mucha gente ha dicho: “Volvió Carlos Vives”, pero “dónde estaba que la gente me dice que volví”, dice entre risas el artista Samario que ya cumplió 64 años. Puede leer: Nominan a Shakira al Salón de la Fama del Rock, junto a leyendas como Iron Maiden, Oasis y Joy Division “Cuando empezamos a organizar las canciones, Claudia (su esposa) nos dice que esperaba que hubiera una canción para dedicar, porque ella también es romántica, vallenatera y más colombianista que yo. Y yo me fui con eso para el estudio y estábamos haciendo una canción (con Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal) y enseguida la mandé para ese lado”, dijo entre risas y añadió “que era la canción perfecta para abrir el disco y que la gente conociera esa antes de empezar otras canciones del álbum”. Esa canción ya tiene un video del que es protagonista su hijo, Pedro Vives, “es un video muy sencillo con mi hijo Pedro, con Paulina, una niña de santa Marta y tan sencillo que ha llamado la atención por eso, estamos lleno de superproducciones de videos de cosas y así sencillo empieza a notarse”.

La esencia de este nuevo álbum de Carlos Vives

Este disco conserva sonidos de nuestra colombianidad, “pero también la foto completa, de lo que nos toca con México, con las Antillas, de lo Andino, del Pacífico, es que nunca vamos a terminar de hacer cosas nuevas”. Este disco tiene canciones románticas y un pop muy tropical como el de Vives. Le pregunto cómo hace para, después de tantos años, no perder la creatividad. “Tengo mis cuadernos, mis grabadoras, viajo con los cuadernos, escribo mucho a mano y cuando llegó al estudio empiezo a hacer cositas, a grabar esos primeros bocetos”. Le puede interesar: Doechii, la rapera del momento y el libro que le cambió la vida La gente en el mundo conoce a Carlos Vives por el vallenato, pero siempre ha tratado de mostrar que somos un país de fusiones, un país crossover, “Medellín –que creció con lo tropical, con el tango, con el rock– es un micromundo de eso, así que explica todo. Pero eso nos pasó a Colombia, fuimos ese cruce de caminos y de culturas que nos dejaron material y nos hemos reinventado. Nuestro pueblo ha sido siempre muy creativo dentro de su humildad y de su escasez, muchas veces, ahí es donde se muestra ese Dios creativo”.

Así será el Tour al Sol de Carlos Vives

Carlos Vives no hacía una gira por varias ciudades del país desde el año 2018 y por eso este Tour al Sol es muy importante. Será una experiencia musical y emocional que invita a reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar aquello que realmente importa. La gira pasará no solo por Bogotá y Medellín sino también por Ibaqué, Pereira, Bucaramanga y Cali. Además, tendrá fechas en Ecuador en esta gira que comenzará en abril en Canadá y Estados Unidos. “Volver a girar en Colombia como lo hicimos aquella vez y volver a Ibagué, a Pereira, es emocionante. Tour al Sol tiene que ver tiene con los 30 años de La Tierra del Olvido y con volver a muchos sitios importantes para mi”. Puede leer: “A pesar de los pesares”: la despedida de Rubén Blades para Willie Colón La puesta en escena tiene mucha tecnología, el show maneja una línea dramática que va desde el Sol cuando nace hasta cuando muere, desde el amanecer hasta el atardecer e incluso la noche. Para finalizar le pregunto por tantos artistas que siempre lo ponen como modelo o resaltan tantas puertas que abrió a los colombianos por fuera, grandes estrellas como Shakira y Juanes lo dicen constantemente. “Cuando pasa no puedo sentir más amor y puedo decir que es algo con lo que sí soñé (...) La música que escogí terminó llevándome por muchas partes y se empezó hablar de Colombia de una manera diferente, pero ya yo formaba parte de algo aquí y ya yo lo veía venir, lo defendía, lo quería y lo valoraba en chiquito. No teníamos una industria que lo viera. Y empiezan a aparecer bandas como Ekhymosis allá en Medellín cuando conocí a Juanes y me llegó un casete de Fonseca y vi a Shakira madrugar a una emisora a las 5:00 de la mañana con su disco debajo del brazo y ahí empezó a pasar todo y yo también promovía a Colombia, los artistas que venían y muy feliz, por eso me muero de amor porque yo sí soñé con hacer parte de todo esto”.