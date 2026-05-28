Así fue el primer TikTok Live Premiere de Paul McCartney

Paul McCartney tiene 83 años (está próximo a cumplir 84) y fue el primer artista en hacer un TikTok Live Premiere, esta es una serie de eventos que organiza la red TikTok para los nombres más relevantes en la industria del entretenimiento.
“La sesión de preguntas y respuestas en TikTok Live ofrecerá a los fans información exclusiva de Paul McCartney mientras analiza su próximo álbum y el proceso de creación de sus canciones”, prometió TikTok al anunciar este en vivo.
El evento se realizó este miércoles 27 de mayo y allí Paul McCartney profundizó en la inspiración y la creación de canciones detrás del nuevo álbum The Boys of Dungeon, que sale este viernes 29 de mayo, y respondió a las preguntas enviadas por la comunidad global de TikTok.