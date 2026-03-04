Escuche la nueva canción del ex-Beatle Ringo Star quien a sus 85 años prepara un disco country

La música no para para el ex-Beatle Ringo Star, quien a sus 85 años presenta It’s Been Too Long, al lado de Molly Tuttle y Sarah Jarosz. Este es el primer sencillo de su próximo álbum, Long Long Road, fue coescrito y producido por T Bone Burnett. El álbum, que incluye diez canciones, también cuenta con colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow y St Vincent, y es la esperada continuación del éxito Look Up, que encabezó las listas el año pasado. Le puede interesar: ¡Confirmado! Robbie Williams cantará por primera vez en Colombia; fecha y precio de las boletas “Tengo la suerte de tener a T Bone en mi vida ahora mismo y de que trabaje conmigo en estos discos”, afirmó Ringo. “Después de hacer el último disco, que me encanta escuchar, este surgió de forma natural. Me gusta decir que a veces tomo las decisiones correctas, como cuando puedes ir a la izquierda o a la derecha en cualquier momento, y una de las decisiones correctas fue asociarme con T Bone para Look Up, y ahora para este, que he titulado Long Long Road, porque he recorrido un largo, largo camino”, dijo el artista.

Este disco tiene sólidas raíces en el country y la música americana, “y ha evolucionado hacia algo más amplio, creando un mosaico sonoro del legado musical y las influencias de Starr, entre las que se incluye Carl Perkins”, cuenta la reseña de Universal Music. Este trabajo fue grabado en Nashville y Los Ángeles y supone el regreso de muchos de los músicos de Look Up, incluida la banda principal formada por Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren y Colin Linden. “Siempre me ha encantado cómo toca y canta Ringo”, afirmó T Bone. “Y entonces, una noche, estábamos juntos en una lectura de poesía y me dijo: “¿Por qué no me escribes una canción?”. Así que le escribí una canción al estilo de Gene Autry, porque siempre había considerado a Ringo como un artista tejano, ya que su forma de tocar me recordaba a la música de Texas. Ringo Starr es un artista discográfico del más alto nivel, y quería rodearlo de estos jóvenes maestros, aportando parte de la extraordinaria energía juvenil que se respira en Nashville para ambos discos”.