Escuche la nueva canción del ex-Beatle Ringo Star quien a sus 85 años prepara un disco country

La música no para para el ex-Beatle Ringo Star, quien a sus 85 años presenta It’s Been Too Long, al lado de Molly Tuttle y Sarah Jarosz. Este es el primer sencillo de su próximo álbum, Long Long Road, fue coescrito y producido por T Bone Burnett. El álbum, que incluye diez canciones, también cuenta con colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow y St Vincent, y es la esperada continuación del éxito Look Up, que encabezó las listas el año pasado.
“Tengo la suerte de tener a T Bone en mi vida ahora mismo y de que trabaje conmigo en estos discos”, afirmó Ringo. “Después de hacer el último disco, que me encanta escuchar, este surgió de forma natural. Me gusta decir que a veces tomo las decisiones correctas, como cuando puedes ir a la izquierda o a la derecha en cualquier momento, y una de las decisiones correctas fue asociarme con T Bone para Look Up, y ahora para este, que he titulado Long Long Road, porque he recorrido un largo, largo camino”, dijo el artista.