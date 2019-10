El compromiso de Carlos Vives con su “tierra del olvido”

“Santa, al pasar el tiempo... no puedo olvidar que te conocí... muy dentro yo quiero... cuando sople el viento... volver a tu lado y vivir allí”, le canta Carlos Vives a Santa Marta en su canción “La Perla”. A su ciudad natal también le dedica “Tras La Perla”, la fundación que lidera la recién inaugurada ludoteca La Casa de los Pescaítos, ubicada en el legendario Pescaíto.

Desde la que es la primera obra para transformar este barrio de Santa Marta, y en una conversación con periodistas, el cantante se refirió a los ruidos de la política que desafinan las alianzas sociales.

“Las malas costumbres políticas son lo que nos perjudica. La corrupción nos afecta porque rompe el orden natural de las cosas. (Hay que) luchar contra las políticas malas, las que nos han mantenido separados, las que no nos permiten unirnos por Santa Marta. Es fundamental superar la era del ruido, superar la era de la bala, para que entonces las cosas se puedan hacer e incluso los más privilegiados puedan ayudar”.

Mencionó un tema que le “fascina”, pero cuyo nombre, dice, siempre olvida: la filantropía transformadora. “Cómo la gente que tiene dinero, las grandes empresas, pueden servir. No como asistencialismo”, explicó.

Y agregó que otra lucha por dar en la sociedad colombiana es decidir “querernos”. “Tenemos que superar la cosa de que la gente pobre está mamada de los ricos y los ricos, mamados de los pobres. Mientras eso siga sucediendo, no vamos a llegar a ningún Pereira”.

Tierra del olvido

Sobre cómo lograr que más artistas colombianos tengan el mismo compromiso social que lo caracteriza, Vives reconoció que, a diferencia de otras figuras públicas, su sueño fue quedarse en el país.

“Uno tiene que aprovechar el cariño de la gente, del público, de los fans, para ponerlos al servicio de las causas buenas (...). Hay gente que sueña con irse, ser famoso y llegar a Hollywood. Muy respetable. Los que soñamos con quedarnos también somos un segmento, soñamos con que cambien cosas. No quiero irme donde todo esté arreglado, porque es más fácil. No, quiero arreglarlo. Estoy en mi casa. Esa es mi escuela. El camino que tomé hace muchos años, cuando dije que mi tierra es “La tierra del olvido” porque me estaba olvidando de ella (...) Cómo puedo servir, que hay gente que me quiere... Vengan, acompáñenme al barrio Pescaíto”.

“Históricamente nos enseñaron a soñar a que el que triunfa es el que se va, eso traté de erradicarlo de mi vida porque no me parece justo, pero es una cosa personal, no tiene que ver con los sueños de nadie. Porque los sueños de la gente son los sueños de la gente, los míos siempre fueron quedarme. Y si además puedo conseguir patrocinios, y los patrocinadores me creen, me dan platica y me ayudan, podemos construir esto (la ludoteca)... Guau, qué bacano hacerlo aquí y no en Miami. Fundamentalmente es eso, no quiero sonar antipático”, insiste el también empresario.

En su opinión, “el artista que va conociendo su país, va a entender entonces su responsabilidad, su compromiso”.