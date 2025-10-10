Charly García y Sting, juntos por primera vez: escuche la nueva canción de estos grandes de la música

Su historia musical se cruzó, por primera vez, en 1988, en el Festival Human Rights Now! de Amnistía International, que se llevó a cabo en el Estadio de River Plate ese año.
Charly García y Sting se conocieron en ese escenario y de ahí en adelante había algo claro: la admiración mutua que ambos se profesaban. Justo este año se encontraron, en el Movistar Arena Buenos Aires, en el concierto que el artista británico dio a fines de febrero y ahí comenzó a gestarse una colaboración.
37 años después de ese primer encuentro graban su primera canción juntos; se demoraron. Quizá el trabajo individual les quitó tiempo y no encontraron el momento, pero como nunca es tarde, ahora un dúo entre Charly García y Sting es una realidad.
Pero debía ser un día de octubre porque el décimo mes del año significa mucho para cada uno de ellos: Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner) nació el 2 de octubre de 1951, y ese mismo año, 21 días después lo haría Charly (Carlos Alberto García) y es justo este viernes 10 de octubre que el mundo conoce esa canción que, con letra en inglés, compuso el músico porteño: In the city.