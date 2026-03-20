Así puede votar por Shakira (o su artista favorito) para que entre al Salón de la Fama del Rock & Roll

El pasado 25 de febrero, Shakira fue incluida en la lista de nominados a la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, un instituto y museo que celebra el sonido de la cultura juvenil y honra a los artistas cuya música nos conecta a todos. Está ubicado en Ohio, Estados Unidos, y se dedica al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género de la música rock. Cada año se nominan a varios artistas para que, luego de un proceso de evaluación y votación, ingresen como homenajeados a este salón. Desde el mismo año de su creación, 1986, la Fundación Rock and Roll Hall of Fame realiza esta ceremonia cada año. Los primeros en ser incluidos fueron pioneros del rock como Elvis Presley, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Chuck Berry. Son más de 250 artistas que hacen parte de este selecto grupo. Para este año hay 17 nominados entre figuras debutantes y nombres que repiten candidatura. La selección abarca géneros como rock, pop, R&B, metal y hip-hop, y reúne artistas con trayectorias que superan las dos décadas de actividad. Los resultados se darán a conocer en el mes de abril; usted, como fanático, puede votar y le explicamos cómo funciona.

Primeros elegidos y votaciones

Cuenta la página del Museo que, para ser elegible para la nominación, un artista o grupo debe haber lanzado su primera grabación comercial “25 años completos antes del año de su ingreso al Salón de la Fama”. El Comité de Nominaciones selecciona cada año a los nominados entre los artistas elegibles para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll. Este comité está compuesto por un grupo diverso de aproximadamente 40 profesionales de la industria musical —artistas incluidos en el Salón de la Fama, académicos, periodistas— cuya pasión, experiencia y sustento giran en torno a la música. Cada año, el Comité de Nominaciones de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll selecciona al grupo de artistas nominados en la categoría de intérpretes y este año son:

Los Black Crowes

Jeff Buckley

Mariah Carey

Phil Collins

Melissa Etheridge

Lauryn Hill

Billy Idol

INXS

Iron Maiden

Joy Division/New Order

New Edition

Oasis

Pink

Sade

Shakira

Luther Vandross Wu-Tang Clan

El Museo explica que a partir de ahora las papeletas con los opcionados se envían a más de 1.200 historiadores, miembros de la industria musical y artistas —incluidos todos los miembros vivos del Salón de la Fama del Rock— y los cinco a siete artistas que reciban la mayor cantidad de votos conformarán la clase de inducción de este año. “Incluso si un artista ha sido nominado previamente, si no recibe suficientes votos del cuerpo electoral ese año, tendría que ser nominado nuevamente para ser elegible para la inducción”, explican.

Así funciona el voto del público

La página para votar es vote.rockhall.com/es allí puede entrar, crear una cuenta y votar diariamente por sus artistas favoritos.

Es a partir de 2012 que los fanáticos tienen la oportunidad de votar por los nominados que les gustaría ver incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll. “Los cinco a siete más votados en la votación anual en línea de los fanáticos conforman una sola papeleta”. La idea es ingresar a la página www.vote.rockhall.com/es, crear una cuenta y votar, diariamente, hasta por siete artistas. “La votación anual en línea permite a los fanáticos votar diariamente en apoyo de sus nominados favoritos”.