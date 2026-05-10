Familiares y amigos despiden este domingo al periodista Mateo Pérez Rueda en exequias en Yarumal

La Basílica transmite las exequias por medio de su cuenta de Facebook a través de este enlace.

Las exequias se realizan este domingo 10 de mayo desde las 2:30 p.m. en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes, en Yarumal. Posteriormente, el cuerpo será trasladado al cementerio El Carmen, donde se llevará a cabo el sepelio.

Yarumal vive este domingo, 10 de mayo, una jornada de duelo por la despedida de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista de 24 años asesinado en Briceño, Antioquia . Desde la noche del sábado, decenas de personas acompañaron la velación del comunicador en la funeraria San Vicente, luego de que Medicina Legal entregara su cuerpo a la familia en Medellín.

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La misa de las exequias fue precedida por el obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, el monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, quien lamentó “la muerte de un joven estudiante inquieto, buscador de la verdad y con un proyecto académico bien definido”. El obispo además pidió rodear a la familia del periodista, especialmente a su madre doña Gloria Rueda, su padre don Carlos Pérez y su hermano Julián Pérez Rueda. También hizo un llamado a los grupos al margen de la ley a que “busquen el bien de nuestra patria”.

Durante la noche del sábado también se realizó una velatón en el parque principal Epifanio Mejía. Periodistas, amigos, familiares y habitantes del municipio llegaron con velas blancas para rendir homenaje al joven comunicador, recordado por su trabajo en el medio digital El Confidente y por su interés en documentar la realidad social y el conflicto armado en el norte antioqueño.

La muerte de Mateo generó consternación nacional y múltiples mensajes de rechazo desde organizaciones periodísticas, sectores políticos y defensores de derechos humanos. En la mañana de este domingo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llegó hasta la funeraria San Vicente de Yarumal para acompañar a la familia durante la velación y expresar sus condolencias por el asesinato del joven periodista.

El joven había desaparecido el martes pasado mientras se encontraba en zona rural de Briceño realizando labores de reportería. Su cuerpo fue encontrado el viernes entre las veredas Palmichal y El Hoyo, luego de una misión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y delegados de la Iglesia Católica, quienes lograron ingresar a la zona debido a las complejas condiciones de seguridad.

Mateo Pérez Rueda era periodista y director del medio digital El Confidente, que fundó él mismo. También fue estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y apasionado de la fotografía y la poesía. Amigos y colegas lo describieron como un joven apasionado por el periodismo y comprometido con narrar las problemáticas sociales y de orden público de las regiones más afectadas por la violencia.

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