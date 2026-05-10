Familiares y amigos despiden este domingo al periodista Mateo Pérez Rueda en exequias en Yarumal

Yarumal vive este domingo, 10 de mayo, una jornada de duelo por la despedida de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista de 24 años asesinado en Briceño, Antioquia. Desde la noche del sábado, decenas de personas acompañaron la velación del comunicador en la funeraria San Vicente, luego de que Medicina Legal entregara su cuerpo a la familia en Medellín.
Las exequias se realizan este domingo 10 de mayo desde las 2:30 p.m. en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes, en Yarumal. Posteriormente, el cuerpo será trasladado al cementerio El Carmen, donde se llevará a cabo el sepelio.
La Basílica transmite las exequias por medio de su cuenta de Facebook a través de este enlace.