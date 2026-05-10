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Duelo de genios en Champions: Luis Enrique y Mikel Arteta, los arquitectos de PSG y Arsenal

Luis Enrique y Mikel Arteta son los entrenadores del momento en el fútbol europeo. Se enfrentarán en la final de la Liga de Campeones. Así crearon a sus equipos.

  • Luis Enrique ha ganado 20 títulos como entrenador profesional, mientras que Mikel Arteta se ha coronado en 3 ocasiones con el Arsenal. FOTO: GETTY
    Luis Enrique ha ganado 20 títulos como entrenador profesional, mientras que Mikel Arteta se ha coronado en 3 ocasiones con el Arsenal. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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El duelo entre Paris Saint-Germain y Arsenal Football Club del próximo 30 de mayo, en la final de la UEFA Champions League, es un partido de élite total: jugadores, hinchadas y fútbol del más alto nivel, principalmente por la calidad de los estrategas.

Los dos entrenadores finalistas del torneo de clubes más importante del mundo son arquitectos, amos y señores del proyecto deportivo de ambas instituciones.

Ambos han tomado decisiones drásticas al mando de sus equipos; los dos han modificado la filosofía clásica de sus escuadras y, con resultados, se han ganado el respaldo de las directivas para continuar en sus puestos. Luis Enrique Martínez y Mikel Arteta Amatriain son los entrenadores de la final de la Liga de Campeones; ambos son españoles y tienen pasado en el F. C. Barcelona, un club donde el cómo se juega es igual de importante que ganar.

El líder en la Ciudad de la Luz

La inmediatez de los resultados en el fútbol actual hace que muchos proyectos no continúen. En el caso de Luis Enrique en Paris Saint-Germain no fue así. El español llegó el 5 de julio al banquillo del Parque de los Príncipes con un objetivo claro: ser campeón de la UEFA Champions League.

La primera temporada fue buena: consiguió hacerse con la liga y la copa local en el fútbol francés; sin embargo, cayó en semifinales de la Liga de Campeones ante Borussia Dortmund. Al finalizar esa temporada, Enrique tomó decisiones, algunas más drásticas que otras; una de ellas fue darle salida a Kylian Mbappé del club parisino rumbo al Real Madrid.

“Tener un jugador (Mbappé) que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo; este año las voy a controlar todas sin excepción”, dijo Luis Enrique en Movistar+ sobre no contar más con Mbappé.

El entrenador antioqueño Carlos Navarrete explicó la importancia del técnico a la hora de armar un plantel: “El jugador debe acatar la idea de juego del entrenador. El estratega, por su parte, tiene que asegurarse de que el jugador aportará lo que él necesita para su juego”. Lo cierto es que Luis Enrique, en la primera temporada sin Mbappé y con fichajes que él pidió (João Neves, Kvaratskhelia y William Pacho), logró levantar la Orejona.

Cerebro del renacimiento Gunner

En medio de una crisis del Arsenal, Mikel Arteta asumió como DT del club londinense tras su paso como asistente de Pep Guardiola en Manchester City. La aventura del excapitán gunner empezó el 19 de abril de 2020.

Con tan solo 37 años, Arteta se hizo cargo del Arsenal en su primera experiencia como entrenador profesional.

Su primer año al mando de los Gunners culminó con la consagración ante Chelsea en la final de la FA Cup 2019/20. Desde entonces, el nacido en San Sebastián “tiene las llaves” del club londinense.

Arteta cambió el estilo de juego de posesión clásico de los gunners por un fútbol mixto, el cual combina el juego lírico con el directo y la efectividad en pelotas paradas.

Con Mikel, el Arsenal volvió a competir en la Premier League y, aunque lleva tres subtítulos al hilo en la mejor liga del mundo, todo parece indicar que este año sí puede tocar la gloria y levantar la liga inglesa después de 22 años de sequía para el club. Lo cierto es que el vasco devolvió al Arsenal a una final de Champions, 20 años después.

Arsenal ganó y va por la Premier

El conjunto dirigido por Mikel Arteta ganó 1-0 este domingo 10 de mayo ante el West Ham, por la fecha 36 de la Premier League. Los Gunners estaban obligados a conseguir el triunfo para seguir dependiendo de sí mismos y poder gritar campeón en el fútbol inglés tras 22 años de espera.

David Raya fue la gran figura del compromiso. El guardameta español atajó seis balones de gol; uno de ellos fue un mano a mano ante Matheus Fernandes al minuto 77, cuando el juego iba 0-0. El gol que dio la tranquilidad a los del norte de Londres llegó al minuto 83 con Leandro Trossard. Así, el Arsenal es único líder con 79 puntos, cinco más que el Manchester City.

Lea también: Continúa la polémica arbitral que eliminó al Bayern de Luis Díaz: “Favorecieron al PSG”

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