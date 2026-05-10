ELN incineró vehículos y bloqueó la Troncal de Occidente en Valdivia, Antioquia

Durante la noche del sábado 9 de mayo, un incendio de varios vehículos alteró la movilidad sobre la Troncal de Occidente en el km. 78+500, vía Los Llanos - Tarazá, jurisdicción de Valdivia, una de las principales vías que conecta a Medellín con la Costa Atlántica.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el ataque habría sido cometido por integrantes de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, quienes, vestidos de civil, instalaron un bloqueo ilegal sobre la carretera hacia las 10:00 p.m. Allí incineraron al menos dos tractomulas y un bus de transporte de pasajeros de la empresa Coonorte.

Varios hombres armados interceptaron vehículos en el sector Crucecitas, corregimiento de Puerto Valdivia, y les prendieron fuego, generando temor entre conductores y habitantes de la zona.

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Tras el ataque, los responsables dejaron atravesado sobre la vía un cilindro metálico pintado con los colores alusivos al ELN, situación que obligó a suspender completamente el tránsito mientras las unidades de antiexplosivos verificaban y realizaban la destrucción controlada del cilindro.

La situación generó largas filas de vehículos y restricciones de movilidad durante la noche en este corredor estratégico del norte antioqueño.

Grúas adscritas al Instituto Nacional de Vías en Colombia (Invías) se están encargando de levantar los vehículos incinerados que atravesaban la carretera.

Según el comunicado oficial de la Séptima División del Ejército, las tropas lograron habilitar nuevamente el paso vehicular horas después y mantienen su presencia en la zona.

La institución aseguró además que la reacción militar evitó que una de las cargas transportadas en los vehículos incendiados provocara una emergencia de mayores proporciones. Sin embargo advierten de mantener precaución al viajar de noche por estas vías porque en la zona hay presencia de dos grupos de las disidencias de las Farc, el frente 36 adscrito a alias Calarcá y el frente 18 que recientemente ha recibido apoyos del Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Además también están subestructuras del Clan del Golfo y el ELN disputando el control del territorio.