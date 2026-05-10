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ELN incineró vehículos y bloqueó la Troncal de Occidente en Valdivia, Antioquia

Un bus de servicio público y varios vehículos de carga fueron incinerados en la noche del sábado en el sector Crucecitas, en jurisdicción de Valdivia, Antioquia. El Ejército atribuyó el ataque al ELN y confirmó que también fue abandonado un cilindro sospechoso sobre la vía.

  • ELN incineró vehículos y bloqueó la Troncal de Occidente en Valdivia, Antioquia
El Colombiano
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hace 58 minutos
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Durante la noche del sábado 9 de mayo, un incendio de varios vehículos alteró la movilidad sobre la Troncal de Occidente en el km. 78+500, vía Los Llanos - Tarazá, jurisdicción de Valdivia, una de las principales vías que conecta a Medellín con la Costa Atlántica.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el ataque habría sido cometido por integrantes de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, quienes, vestidos de civil, instalaron un bloqueo ilegal sobre la carretera hacia las 10:00 p.m. Allí incineraron al menos dos tractomulas y un bus de transporte de pasajeros de la empresa Coonorte.

Varios hombres armados interceptaron vehículos en el sector Crucecitas, corregimiento de Puerto Valdivia, y les prendieron fuego, generando temor entre conductores y habitantes de la zona.

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Tras el ataque, los responsables dejaron atravesado sobre la vía un cilindro metálico pintado con los colores alusivos al ELN, situación que obligó a suspender completamente el tránsito mientras las unidades de antiexplosivos verificaban y realizaban la destrucción controlada del cilindro.

La situación generó largas filas de vehículos y restricciones de movilidad durante la noche en este corredor estratégico del norte antioqueño.

Grúas adscritas al Instituto Nacional de Vías en Colombia (Invías) se están encargando de levantar los vehículos incinerados que atravesaban la carretera.

Según el comunicado oficial de la Séptima División del Ejército, las tropas lograron habilitar nuevamente el paso vehicular horas después y mantienen su presencia en la zona.

La institución aseguró además que la reacción militar evitó que una de las cargas transportadas en los vehículos incendiados provocara una emergencia de mayores proporciones. Sin embargo advierten de mantener precaución al viajar de noche por estas vías porque en la zona hay presencia de dos grupos de las disidencias de las Farc, el frente 36 adscrito a alias Calarcá y el frente 18 que recientemente ha recibido apoyos del Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Además también están subestructuras del Clan del Golfo y el ELN disputando el control del territorio.

En videos e imágenes difundidas en redes sociales se observa la magnitud del incendio y los daños ocasionados a los automotores. Uno de los conductores grabó su camión en medio de las llamas mientras decía: “me quemaron el carrito. Casi me meten un tiro porque les estaba chillando que no me quemaran el carro”.

En el sitio también dejaron una bandera alusiva al ELN, lo que las autoridades interpretan como un mensaje de intimidación y demostración de presencia armada en la zona.

Este tipo de acciones violentas contra la infraestructura vial y el transporte público han sido utilizadas históricamente por grupos armados ilegales para afectar la movilidad, especialmente por el ELN durante los paros armados para generar presión sobre las autoridades y sembrar temor entre la población civil. La Troncal de Occidente es uno de los corredores más importantes para el transporte de carga y pasajeros entre Antioquia y la región Caribe

Las autoridades mantienen operaciones militares y controles en el sector para intentar ubicar a los responsables y garantizar la seguridad sobre la vía. Entretanto, conductores y viajeros han sido llamados a mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado del corredor vial.

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