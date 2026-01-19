x

Así avanza el montaje para los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Desde el fin de semana comenzaron los trabajos de montaje de los escenarios que tendrá Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

  El montaje del show de Bad Bunny comenzó desde este fin de semana en Medellin. FOTO Manuel Saldarriaga
    El montaje del show de Bad Bunny comenzó desde este fin de semana en Medellin. FOTO Manuel Saldarriaga
  • Ellos son Chuwi, la banda boricua que está encargada del acto de apertura oficial de la gira de Bad Bunny. FOTO Cortesía
    Ellos son Chuwi, la banda boricua que está encargada del acto de apertura oficial de la gira de Bad Bunny. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 3 horas
Desde el pasado fin de semana comenzó el gran montaje que trae Bad Bunny para sus tres únicos conciertos en Colombia que serán este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Puede leer: “Las condiciones en Puerto Rico politizan a cualquiera”: Jorell Meléndez Badillo, historiador que participó en DeBí TiRAR MáS FOTos, de Bad Bunny

Según lo que se ha visto en sus otros conciertos en América Latina, traerá dos escenarios: uno principal, en donde se desarrolla la mayor parte de su espectáculo, y el otro, conocido como La casita, que genera mucha cercanía con el público y en el que habitualmente se ubican los invitados especiales.

Sobre esa casita, los organizadores aclararon que no se venden boletas, para que no caiga ante gente que quiera venderle “entradas” a ella. Esta es una ubicación especial –que en todas las ciudades se ha tenido que aclarar– para invitados especiales que son elegidos por el artista y su equipo.

El artista acaba de realizar tres shows en Santiago y dos en Lima. El montaje, contaron en ambas ciudades, llegó en cerca de 45 contenedores y en este trabajaron cerca de 300 personas exclusivamente de su equipo, ya que es un montaje de su propia producción y de la más alta tecnología. “Escenarios hechos a la medida, específicamente para estos conciertos”, detallaron los organizadores en Chile, por ejemplo.

También se sabe que este concierto fue curado en su totalidad por Bad Bunny, en conceptos, visuales, luces y pantallas, que no son la parte central como en otros espectáculos. El show es un diálogo constante con la cultura boricua.

¿Quién le abrirá el concierto?

Ellos son Chuwi, la banda boricua que está encargada del acto de apertura oficial de la gira de Bad Bunny. FOTO Cortesía
Ellos son Chuwi, la banda boricua que está encargada del acto de apertura oficial de la gira de Bad Bunny. FOTO Cortesía

EL COLOMBIANO conoció que el grupo Chuwi, un cuarteto puertorriqueño que está redefiniendo el sonido contemporáneo de la isla, es el acto de apertura oficial del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour de Bad Bunny. Puede hacer memoria y recordar la presentación de Benito en los Latin Grammy del año pasado, allí estuvo cantando WELTiTA con ellos.

Este grupo se formó en Isabela, Puerto Rico, y está integrado por los hermanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, junto a su amigo de toda la vida Adrián López, fusionando plena, bomba y ritmos caribeños modernos en una propuesta bastante auténtica.

Más allá de abrirle los conciertos a Bad Bunny en esta gira latinoamericana, Chuwi recientemente realizó una destacada presentación en Tiny Desk por el Mes de la Música Latina, interpretando temas como Falta Algo, Tikiri, Tierra, Guerra y Navidades en Cataño, donde demostraron su potente propuesta en vivo y esa conexión tan única con la identidad cultural puertorriqueña, conexión que comienza con ellos en el espectáculo y la complementa Bad Bunny con todo su repertorio.

Otro punto importante que han aclarado los organizadores es que los números de las sillas se van a respetar, pero recomiendan llegar temprano y no faltando 10 minutos para que comience el show, del que todavía tampoco se sabe la hora exacta.

