¡Para músicos y artistas! Siguen abiertas las convocatorias para los Estudios de grabación públicos de la ciudad

Estarán abiertas hasta el próximo martes 3 de marzo, pero la oferta va más allá. Hay más de 50 convocatorias de todo tipo para la ciudad.

  • Hay más de 50 convocatorias abiertas. Foto cortesía.
    Hay más de 50 convocatorias abiertas. Foto cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Medellín apuesta por la música, es una industria millonaria. Solo en 2025, las ganancias de la plataforma sueca Spotify alcanzaron los 17.200 millones de euros, más o menos 74,4 billones de pesos colombianos, una cifra equivalente a casi 4 puntos del PIB colombiano.

Le puede interesar: Así suena la música grabada en los estudios públicos de Medellín

Pero no sólo por eso. La industria es un motor económico clave para la ciudad. Según cifras de Proantioquia, entre 2019 y 2022 –exceptuando pandemia–, las actividades directamente relacionadas con la música crecieron a una tasa promedio de 30% anual (...) Además, uno de cada diez trabajadores en el Área Metropolitana está vinculado a actividades artísticas o relacionadas.

Para fortalecer la industria y desarrollar el talento local, la Administración Distrital abrió siete Estudios Públicos de Grabación, que están distribuidos en diferentes zonas de la ciudad y que tienen convocatorias abiertas para que artistas y creadores de todas las edades, comunas y géneros musicales reciban acompañamiento personalizado, asesorías técnicas y herramientas.

Los estudios, antes conocidos como Laboratorios de Producción Sonora, son espacios para aprender, experimentar y crear alrededor de la producción sonora y musical. Las convocatorias estarán abiertas hasta el próximo martes 3 de marzo. Las inscripciones se realizan a través del correo estudiosdegrabacion@redcasascultura.com.

Posteriormente, un productor contactará a los participantes para programar una cita y realizar un diagnóstico del proyecto y así establecer la ruta más pertinente para cada uno.

Lea también: Atentos, artistas: Ministerio de Cultura ofrece siete becas exclusivas para Antioquia

Los Estudios de Grabación Públicos están ubicados en la comunas 1 Popular, 3 Manrique, 6 Pedregal, 9 Ávila, 13 Alcázares, el Paraíso (San Antonio de Prado) y Guayabal. Este último dispone de un espacio acondicionado tipo set para producciones audiovisuales con cámaras e iluminación profesional.

Otras convocatorias

Esta no es la única opción disponible. La Administración distrital tiene una oferta que contempla más de 50 convocatorias de todo tipo que siguen abiertas, desde Estímulos para la creación artesanal, escénica, dramatugia original, danza, largometrajes y cortometrajes, fotografía, artes plásticas y visuales, arte urbano, Altavoz y muchas más. Si quiere conocer toda la oferta y participar, entre aquí.

