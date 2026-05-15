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Drake lanzó 43 canciones en simultáneo, luego de su disputa con Kendrick Lamar

Aubrey Drake Graham es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico canadiense-estadounidense. Acaba de lanzar tres discos.

  • Drake es uno de los raperos más cotizados de la industria musical contemporánea. Foto: IG @drake
    Drake es uno de los raperos más cotizados de la industria musical contemporánea. Foto: IG @drake
Agencia AFP
hace 27 minutos
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El rapero canadiense Drake publicó tres álbumes de manera simultánea en la noche del jueves al viernes, un total de 43 canciones, que constituyen el mayor lanzamiento de su carrera.

Después de mantener un bajo perfil tras su sonado choque con el rapero estadounidense Kendrick Lamar en 2024, el canadiense había anunciado un nuevo álbum titulado Iceman. Su más reciente disco fue For all the Dogs, que subió al número 1 en la lista Billboard 200.

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Pero sorprendió a sus seguidores al publicar dos proyectos adicionales de forma inesperada: Habibti y Maid of Honor, que suman 149 minutos de música.

Entre los invitados a estos álbumes están los raperos de Atlanta Future y 21 Savage, el británico Central Cee, la de Misuri Sexxy Red y el cantante jamaicano de dancehall Popcaan.

Una vez más, Drake se fue en contra de su rival Kendrick Lamar, luego de que este publicara en 2024 Not like us, un ataque frontal contra el canadiense, que se convirtió en un éxito internacional y fue interpretado en el show de medio tiempo del Super Bowl de 2025.

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En Make them Remember, Drake se burló de la estatura de Lamar, un tema recurrente cuando se trata del autoproclamado “chico bajito” de Compton. Según varias fuentes, mide entre 1,65 y 1,68 metros.

También arremete contra otras estrellas del rap como Jay-Z, J. Cole, Pusha T, A$AP Rocky e, incluso, la leyenda del básquet LeBron James.

“Drake instaló una enorme estructura de hielo en el centro de Toronto, que días después fue desmantelada por los bomberos por representar un peligro público”, informaron los medios extranjeros.

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