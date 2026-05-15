Cuidado con lo que toma: Invima advirtió sobre la venta ilegal de naproxeno, bicarbonato y ketoconazol adulterados

El Invima emitió una alerta sanitaria urgente este viernes 15 de mayo a la ciudadanía tras comprobarse la comercialización fraudulenta de bicarbonato de sodio, naproxeno y ketoconazol, sustancias de uso bastante extendido.
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La investigación de la autoridad sanitaria se inició luego de que el establecimiento farmacéutico Tecnología Galénica de Colombia S.A.S. confirmara ante el instituto la falsificación de dichas fórmulas y manifestara su total desconocimiento sobre el origen, la trazabilidad y la cadena de suministro de los lotes incautados.