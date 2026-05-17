Dyango, gran exponente de la música de plancha, viene a Medellín y aún no piensa en el retiro

De la “música de plancha” que se hizo famosa en Medellín entre los años 80 y 90, hay un artista muy protagonista. Un hombre de voz ronca, rasgada, casi que adolorida y completamente emocional que hizo parte de la vida de muchos, que sonó en la radio pegando un éxito tras otro y que venía constantemente a presentarse a Colombia. Recuerdo haberlo visto en vivo, era el favorito de mi madre; ella nunca se perdió un concierto suyo en Medellín.
Dyango fue la voz de tantos corazones enamorados y afligidos con canciones como Esta noche quiero brandy, Corazón mágico, Esa mujer, Hay algo en ella, Cuando quieras, donde quieras, Si la vieras con mis ojos o El primer beso.
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“Esas son canciones que sí o sí tengo que interpretar, la gente siempre me las pide”, le cuenta a EL COLOMBIANO desde Argentina –país en el que se encuentra de gira–. “Fíjate bien, yo tengo canciones nuevas, pero la gente no te deja cantar otra cosa que no sean las canciones populares”, precisa.