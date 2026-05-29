Así fue ECOS en Bogotá, el concierto de Soda Stereo que trajo a Cerati como holograma

Desde hace varios meses, Charly Alberti y Zeta Bosio están girando por América Latina para revivir la memoria de Soda Stereo, la banda argentina que marcó un hito en la música del continente. Y muchos se preguntaron cómo darían un concierto así, sin Gustavo Cerati (quien falleció en septiembre de 2014 luego de sufrir un accidente cerebrovascular en mayo de 2010). Puede leer: 10 años sin Gustavo Cerati: cómo se recuerda al ídolo y los homenajes en Argentina “Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”.

ECOS: así funciona el holograma de Gustavo Cerati

Gustavo Cerati está presente y lo hace gracias a la unión de la inteligencia artificial con un render 3D de alta densidad y captura de movimiento. Es un holograma muy similar al que se usó en la gira de ABBA Voyage y se vuelve muy realista a la hora de vivir el espectáculo.

Así fue el primer show en Bogotá de Soda Stereo

La idea del holograma es que apareciera en el lugar preciso en el que siempre salía Cerati al escenario, a la izquierda. FOTO Cortesía Manuela Uribe

La voz de Gustavo Cerati volvió a resonar de la mano del proyecto tecnológico más innovador del 2026 y la música trajo de vuelta la nostalgia y la reconexión con la esencia de Soda. Así registró EL COLOMBIANO la muerte del ídolo argentino Fueron 11.000 personas que asistieron a esa primera noche en la capital del país en el Movistar Arena en la que Charly y Zeta fueron los embajadores de un show que duró más de dos horas. El público cantó a todo pulmón canciones como: Nada personal, Hombre al agua, Juegos de seducción, Persiana Americana, Zoom, Prófugos, De Música Ligera y más. El show comenzó con Ecos y terminó con Prófugos.

Los últimos shows de esta histórica gira se vivirán en Bogotá este viernes 29 de mayo y el sábado 30 de mayo en el Movistar Arena. La pregunta que quedó en el aire es: ¿los veremos volver? Hay ciudades en Colombia que querían tener este show, ¿será que abren más fechas?

Bloque de preguntas y respuestas