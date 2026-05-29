Así fue ECOS en Bogotá, el concierto de Soda Stereo que trajo a Cerati como holograma

Desde hace varios meses, Charly Alberti y Zeta Bosio están girando por América Latina para revivir la memoria de Soda Stereo, la banda argentina que marcó un hito en la música del continente.
Y muchos se preguntaron cómo darían un concierto así, sin Gustavo Cerati (quien falleció en septiembre de 2014 luego de sufrir un accidente cerebrovascular en mayo de 2010).
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“Hoy Soda late más fuerte que nunca. Como si el ayer, el hoy y el mañana se plegaran en un acorde. Gustavo, Charly y Zeta se reencuentran gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras”.