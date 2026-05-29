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¿Abelardo tiene un cuadro sobre esclavitud, como aseguró Petro? Esta es la historia

El cuadro en la casa del candidato es una representación artística de la danza de Las Farotas de Talaigua. La obra rinde homenaje a una antigua tradición cultural del Caribe colombiano.

  • El presidente Gustavo Petro, en la plaza de toros de Cartagena, se refirió al cuadro de Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia y redes sociales.
    El presidente Gustavo Petro, en la plaza de toros de Cartagena, se refirió al cuadro de Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia y redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las redes sociales no dejan de comentar el imponente cuadro que el candidato Abelardo de la Espriella tiene colgado en la sala de su casa. Se trata de una pintura en la que aparece una mujer blanca adulta junto a un hombre negro vestido de mujer, arrodillado a su lado derecho.

A primera vista, la escena podría parecer una típica imagen de los tiempos de la esclavitud, en la que familias blancas posaban junto a los esclavos. Sin embargo, en este caso, la interpretación estaría lejos de la realidad. Para entender el significado de la obra, primero hay que remitirse a la historia y las raíces culturales colombianas.

La falsa explicación del cuadro ya es viral. Cientos de usuarios critican al candidato al considerar que la pintura evoca una de las épocas más dolorosas para las comunidades negras. Incluso el presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha estado en campaña a favor de su candidato, replicó esa interpretación.

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Frente a cientos de asistentes en un evento político en la Plaza de Toros de Cartagena, Petro se refirió a la pintura y habló de ella en términos equivocados, replicando el error y alimentando la narrativa contra los rivales de su ungido, Iván Cepeda.

”Una señora, algo de edad, blanca, y abajo un esclavo disfrazado por ella para tomarse la pintura, porque no había foto. Una blanca y un esclavo negro (...) ¿Este señor lo exhibe o realmente quiere que ese sea su sueño, vuelto realidad? Porque si es su sueño, Colombia padecerá un holocausto y le quitarán la tierra al campesino a la fuerza”, dijo el mandatario.

“¿Por qué hoy se exhiben esas fotos? ¿Por qué se exhibe eso que creen que es arte y con orgullo muestran a los periodistas? Y el periodista no dice ni pregunta, ‘oye, ¿por qué tienes ese cuadro en donde la blanca es superior al esclavo negro?’”, cuestionó el presidente.

La realidad del cuadro

El cuadro es una representación artística de la danza de Las Farotas de Talaigua. La obra rinde homenaje a una antigua tradición cultural del Caribe colombiano que conmemora la rebelión y resistencia indígena frente a los conquistadores españoles.

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Se trata de una obra de Cristo Hoyos, pintor cordobés e historiador reconocido por sus intereses en la exploración de la memoria y la historia, así como sus reflexiones sobre la violencia en Colombia.

La historia de las Farotas de Talaigua cuenta que, durante la colonización española en la región de Talaigua Nuevo, en Bolívar, varios soldados españoles aprovechaban las noches en las que los hombres indígenas salían a cazar para entrar a los poblados y abusar de las mujeres, además de secuestrar a algunas de ellas.

Foto: Tomada de Radio Nacional de Colombia
Foto: Tomada de Radio Nacional de Colombia

Ante eso, el cacique Talygua organizó un plan para atacar a los españoles. Escogió a 12 guerreros indígenas y los disfrazó con ropa femenina similar a la que usaban las mujeres españolas de la época. Mientras tanto, las mujeres reales permanecieron escondidas y el resto de hombres salió del poblado como si fuera una noche normal de cacería.

Los españoles entraron creyendo que encontrarían mujeres solas, pero en realidad cayeron en una emboscada. Los guerreros indígenas los atacaron y mataron a la mayoría. Según la tradición oral, dejaron vivos a algunos para que llevaran el mensaje de que las mujeres debían ser respetadas.

De esa historia nació la danza de las Farotas, una representación cultural y festiva que recuerda ese episodio de resistencia indígena.

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