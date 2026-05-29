¡Asesinos!, ¡cínicos!: Así califica el alcalde de Medellín a jefes de bandas que prometen acabar con el tusi en la ciudad

De asesinos y cínicos calificó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a los jefes de bandas del Valle de Aburrá presos en la cárcel de Itagüí, quienes se comprometieron a combatir la venta de tusi y a prohibir el consumo de cualquier tipo de droga en los alrededores del Parque Bicentenario, en el centro de la ciudad.
El anuncio fue hecho el jueves desde la cárcel de Itagüí, donde permanecen recluidos, en el marco de una rueda de prensa en la que la senadora Isabel Cristina Zuleta leyó un comunicado suscrito por todos estos cabecillas para el relanzamiento del proceso de “paz urbana”, el mismo que se había suspendido desde la segunda semana de abril a raíz del escándalo que suscitó una parranda que se hizo en el penal, donde hubo artistas de renombre, comida contratada y licores en gran cantidad.
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El acuerdo para continuar de inmediato con estos diálogos que, según el gobierno del presidente Gustavo Petro, buscan desescalar la violencia en Medellín y los municipios vecinos, contempla “hechos de paz” como la prohibición para el expendio de estupefacientes en varios sitios, comenzando por el parque Bicentenario como plan piloto.