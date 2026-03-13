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Feid lanza su propio sello discográfico para impulsar nuevos artistas: así funcionará

El sello discográfico tendrá una importante alianza internacional y una novedosa forma de funcionar que promete independencia creativa. Aquí los detalles.

  • El cantante Feid dio a conocer su sello discográfico que tendrá sedes en Miami y Medellín. Foto: Instagram @Feid
    El cantante Feid dio a conocer su sello discográfico que tendrá sedes en Miami y Medellín. Foto: Instagram @Feid
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 50 minutos
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El cantante paisa Feid ha dado un paso trascendental en su carrera al anunciar oficialmente el lanzamiento de su propio sello discográfico, denominado Grabaciones Los Poderosos.

Con este proyecto, Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del cantante, marca una nueva etapa en su trayectoria, permitiéndole transitar de ser únicamente un intérprete a convertirse en un líder empresarial dentro de la industria musical.

Lea también: J Balvin inauguró, con su fundación, el primer estudio de grabación público de la comuna 1 en Medellín

El artista confirmó el lanzamiento del sello a través de sus redes sociales. Este operará bajo un acuerdo de distribución con Universal Music Latin Entertainment, lo que garantiza un alcance internacional manteniendo la autonomía del artista.

Uno de los puntos más destacados de este movimiento, según declaraciones dadas a la revista Billboard, es que Feid conservará la propiedad total de sus masters y de su catálogo musical, siendo esto una posición de independencia creativa y financiera poco común en el sector.

El artista le comentó a ese medio que el modelo de negocio de “Grabaciones Los Poderosos” no se limitará a la música, sino que abarcará áreas como el management (gestión estratégica y comercial), giras, booking (contratación de conciertos y actuaciones en directo), marketing y servicios audiovisuales. La compañía tendrá su sede principal en Miami y contará con presencia operativa en Medellín.

“Para mí esto es una nueva etapa, un momento muy bonito de mi carrera, algo que soñaba desde que estoy muy niño”, reconoció ante la revista el intérprete de éxitos como Luna, Normal, Prohibidox y Chorrito pa las animas.

“Siempre ha sido un ideal para mí tener mi propio label y mi trabajo para poder en algún momento desarrollar nuevos artistas, tener una maquinaria para llevarlos a donde se merecen estar”, expresó Feid.

El anuncio de la nueva faceta del artista paisa llega en medio de una transformación musical que ha estado anunciando desde tiempo atrás Feid, quien estuvo nominado en los últimos premios Grammy con su álbum Ferxxo Vol. X: Sagrado. Desde el año 2016, el intérprete urbano ha acumulado 8 canciones en el top 10 Hot Latin Songs y ha tenido 12 éxitos número 1 en Latin Airplay.

Siga leyendo: Feid celebra diez años de carrera con FERXXO VOL X: Sagrado, su nuevo álbum

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