Así se vivió la primera noche del Festival Cordillera 2025: entre leyendas latinas, un anuncio de Carlos Vives y una apuesta verde histórica

El Parque Simón Bolívar volvió a vibrar anoche: miles de voces corearon bajo el cielo bogotano los himnos de Miguel Bosé, Rubén Blades y Carlos Vives en la apertura del Festival Cordillera 2025, un encuentro que celebró su cuarta edición con una primera jornada que no solo apostó por la fuerza de la música latinoamericana, sino también por un modelo de sostenibilidad que busca convertirse en referente para eventos masivos en Colombia.
Desde las primeras horas de la tarde, los asistentes comenzaron a llenar los cinco escenarios que trazaron un recorrido sonoro por el continente. Lucio Feuillet inauguró la jornada con un repertorio cargado de sonidos del Caribe y los Andes, seguido por Gipsy Kings por André Reyes, quienes encendieron la fiesta con su flamenco universal. La tarde avanzó entre la voz intimista de Silvana Estrada y la energía rockera de La Beriso, antes de que Miguel Bosé atrapara la atención con un espectáculo cargado de nostalgia y dramatismo.
El punto más alto llegó entrada la noche, cuando Rubén Blades apareció junto a Roberto Delgado Orquesta para entregar un repaso de su carrera. Los coros de Amor y control y Pedro Navaja retumbaron con fuerza, seguidos por el romanticismo de UB40 feat. Ali Campbell y la potencia de Orishas, encargados de tender un puente directo con las raíces afrolatinas.