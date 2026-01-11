x

Venezuela liberó a otros cuatro presos y suman 16 en las últimas 48 horas

La ONG Foro Penal confirmó las excarcelaciones, incluida la presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas. Con 804 detenidos aún en prisión, la oposición denuncia que estas medidas no cubren ni el 1% de los presos políticos del país.

  Venezolanos se congregaron en La Plaza de La Paz, para realizar una protesta pacífica en contra de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. Foto de archivo: Colprensa - Cristian Bayona
Colprensa
hace 4 horas
La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó la excarcelación de otras cuatro personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 16 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela en las últimas 48 horas.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que los excarcelados son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, Yanny Esther González -presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el estado de Barinas- y Luis Aquiles Rojas, que se suman a las otras personas liberadas el sábado.

Le puede interesar: La CIA aconsejó a Trump respaldar a Delcy Rodríguez y descartar a María Corina Machado tras captura de Maduro, ¿por qué?

“Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22 (de julio de 2025)”, indicó Himiob en su cuenta de la red social X, emitiendo una aviso por cada preso liberado.

El viernes la mencionada ONG anunció la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, quienes ya se encuentran en territorio español.

Igualmente, el vicepresidente de Foro Penal ha indicado que “no es momento de pedir a los excarcelados, aunque no estén ya en Venezuela, que declaren”, a pesar de que “se entiende la necesidad de información”. Himiob ha remarcado que muchas personas se encuentran todavía encarceladas y que la prioridad deber ser su libertad.

Por su parte, el opositor Edmundo González Urrutia ha denunciado que no han sido liberados “ni el 1 por ciento” del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela.

Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 804 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).

