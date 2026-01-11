Trump advierte a Cuba que alcance “un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora. “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!”, dijo Trump en su red Truth Social. “Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE” (sic), añadió. Lea también: Gobierno de Nicaragua libera a “decenas” de presos políticos tras petición de Estados Unidos Estas declaraciones de Trump se producen una semana después de la captura por parte de Estados Unidos del presidente venezolano ahora depuesto, Nicolás Maduro. La operación militar nocturna en Caracas se saldó con la muerte de decenas de miembros de fuerzas de seguridad venezolanas y cubanas. Poco antes, Trump republicó el mensaje de un usuario de la red X que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, sería presidente de Cuba y añadió el comentario: “¡Suena bien para mí!”. Entérese: EE. UU. habría ajustado su presencia militar en el Caribe para reubicar sus buques cerca de Cuba En su propia publicación poco después, Trump dijo que “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!”.

“La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, añadió. Bajo un embargo de Estados Unidos, La Habana ha dependido cada vez más, desde el año 2000, del petróleo venezolano proporcionado como parte de un acuerdo alcanzado con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, hoy fallecido.

La captura de Maduro, un duro golpe para los servicios de inteligencia cubanos

La captura de Nicolás Maduro y la muerte de 32 cubanos durante un ataque de fuerzas estadounidenses a Venezuela suponen un duro golpe para los servicios de inteligencia de Cuba, reconocidos por su eficacia, coinciden expertos. Dos días después del ataque estadounidense contra un complejo militar en Caracas, La Habana confirmó la muerte en esa operación de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad, algunos de los cuales se encargaban probablemente de la protección del líder venezolano. Caracas lamentó la muerte de 23 militares. Entre los cubanos, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, que supervisa los servicios de inteligencia, y 11 eran de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No se ha dado información sobre posibles heridos. Los expertos consultados por la AFP coinciden en que la clave de la operación militar, minuciosamente preparada durante meses por Washington y mantenida en perfecto secreto, fue “el factor sorpresa”.

“La inteligencia cubana (...) convenció al régimen de Maduro y a sus agencias de seguridad de que Estados Unidos nunca atacaría el territorio venezolano”, explicó José Gustavo Arocha, exoficial del ejército venezolano y experto del Centro para una Sociedad Libre y Segura, un grupo estadounidense de reflexión especializado en cuestiones de defensa. Asimismo, Fulton Armstrong, exoficial de inteligencia estadounidense e investigador para América Latina en la Universidad Americana de Washington, destaca “el fracaso a la hora de anticipar el ataque” y de “detectar” la entrada de los helicópteros estadounidenses al territorio venezolano.