¿Qué va a pasar con el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá? Distrito aún no aprueba el concierto en Vive Claro

El regreso de Guns N’ Roses a Bogotá, previsto para el 7 de octubre en el recién inaugurado escenario Vive Claro, se ha visto empañado por un factor que nada tiene que ver con guitarras, luces ni tarimas: los permisos.
En contexto: Idiger advirtió sobre permisos pendientes para próximos conciertos en el Vive Claro tras cancelación del show de Kendrick Lamar, ¿qué pasará con Guns N’ Roses?
A pocos días del concierto, el evento todavía no cuenta con aval definitivo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la autoridad encargada de revisar la documentación técnica y de seguridad. Y la sombra de la reciente cancelación del recital de Kendrick Lamar en el mismo recinto ha encendido las alarmas entre fanáticos y promotores.