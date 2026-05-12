Trabajar menos horas adelgaza: esta es la “dieta laboral” que propone la OCDE contra la obesidad

La obesidad en adultos sigue siendo uno de los grandes retos de salud pública en los países de la OCDE, con efectos que, más allá de la salud, abarcan la economía, la productividad y la forma en que se organiza la vida cotidiana. Durante años, la explicación más repetida fue casi un mantra: “alimentación, ejercicio y decisiones individuales”.
Y sí, ese enfoque permitió avances importantes en nutrición, metabolismo y comportamiento humano, pero con el tiempo empezó a quedarse corto para explicar el panorama completo. Por eso, cada vez gana más fuerza una mirada más amplia, y menos culpabilizante, que pone la lupa en los llamados factores estructurales.
En esa nueva lectura incluye un análisis de cuántas horas trabaja una persona, cuánto tiempo libre tiene, cómo están diseñadas las ciudades y qué tan fácil es, en la práctica, sostener hábitos saludables si se tienen jornadas laborales largas y rutinas aceleradas, como lo es en un país como Colombia.
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Los entornos alimentarios y la falta de tiempo se han reconocido desde hace tiempo como factores que afectan negativamente la nutrición y los niveles de actividad física; el papel que desempeñan las horas de trabajo como factor determinante de la obesidad ha cobrado gran relevancia en los últimos años.