Karol G llevará su Tropicoqueta al cabaret parisino Crazy Horse como invitada de honor

La artista colombiana Karol G es la invitada de honor del Crazy Horse, el famoso cabaret parisino, que brinda carta blanca a la artista colombiana para que le dé un toque latino a su espectáculo a partir de este jueves 25 de septiembre.
Puede leer: Karol G sorprendió en Medellín: así fue su aparición inesperada en el Pueblito Paisa
Después de Pamela Anderson y la cantante K-Pop Lisa, el histórico cabaret, situado cerca de los Campos Elíseos, recibe a Karol G para que insufle su estilo latino en ocho representaciones, desde este jueves y hasta el 28 de septiembre. Será la primera gran estrella originaria de América Latina en hacerlo.