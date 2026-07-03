La Nave llega a su quinta temporada: así puede inscribirse para grabar una canción en un estudio profesional en Antioquia

La Nave, el estudio de grabación rodante de la Gobernación de Antioquia, está buscando a los próximos artistas antioqueños que deseen grabar su primera canción. El proyecto del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) ya tiene abierta la convocatoria para participar en su quinta edición.
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Esta iniciativa busca ofrecer a los músicos locales, especialmente a aquellos sin acceso a recursos para grabar sus proyectos, la oportunidad de mostrar y profesionalizar su talento.
Lo que hace La Nave es recorrer las nueve subregiones del departamento para seleccionar a los talentos emergentes más prometedores de los 125 municipios de Antioquia.
Cantantes entre los 14 y 59 años pueden presentarse y, de ser seleccionados, tendrán la oportunidad de conectar con líderes de la industria musical, recibir asesorías de expertos y realizar la grabación con el acompañamiento de ingenieros de sonido y productores musicales con amplia experiencia.