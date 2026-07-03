La Nave llega a su quinta temporada: así puede inscribirse para grabar una canción en un estudio profesional en Antioquia

La Nave, el estudio de grabación rodante de la Gobernación de Antioquia, está buscando a los próximos artistas antioqueños que deseen grabar su primera canción. El proyecto del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA) ya tiene abierta la convocatoria para participar en su quinta edición. Lea: Shakira sigue cosechando éxitos: “Dai Dai” conquista el Billboard Global Esta iniciativa busca ofrecer a los músicos locales, especialmente a aquellos sin acceso a recursos para grabar sus proyectos, la oportunidad de mostrar y profesionalizar su talento. Lo que hace La Nave es recorrer las nueve subregiones del departamento para seleccionar a los talentos emergentes más prometedores de los 125 municipios de Antioquia. Cantantes entre los 14 y 59 años pueden presentarse y, de ser seleccionados, tendrán la oportunidad de conectar con líderes de la industria musical, recibir asesorías de expertos y realizar la grabación con el acompañamiento de ingenieros de sonido y productores musicales con amplia experiencia.

¿Cómo inscribirse en La Nave 5.0?

Hasta el 13 de julio estarán abiertas las inscripciones en las subregiones Urabá, Oriente, Occidente y Valle de Aburrá, mientras que en Magdalena Medio, Nordeste, Norte, Suroeste y Bajo Cauca finalizarán el 19 de agosto. En la primera fase de selección se elegirán 30 personas por subregión, quienes accederán a un estímulo de formación virtual orientada al fortalecimiento de habilidades en la industria musical. En ese espacio obtendrán conocimientos sobre roles en el proceso de producción, composición musical, marca personal, distribución, derechos de autor, marketing musical y promoción de proyectos discográficos.

Y además de este espacio educativos, los seleccionados participarán en un encuentro presencial en el que estarán productores, managers y promtores de talla nacional e internacional con el fin de hacer networking. Después, de los 30 participantes seleccionados por subregión, se elegirá a 3 ganadores que recibirán el estímulo de grabación de una producción musical en el estudio rodante. Los temas musicales grabados serán publicados y contarán con promoción a través de las redes sociales del ICPA. Además, las grabaciones serán presentados en un evento de cierre del proyecto, donde los ganadores podrán interpretar su canción en vivo y exponer sus trabajos al público y a profesionales de la industria.

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