¿De dónde salen tantos colombianos? Kansas se viste de tricolor previo al partido contra Ghana

¿De dónde sale tanto colombiano? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo por estos días, ya que en cada ciudad donde ha jugado la Selección por el Mundial de Norteamérica, ya sea en Estados Unidos o en México, la cantidad de aficionados respaldándolos ha sido monumental.

Ya pasó en Ciudad de México y en Guadalajara, donde los aficionados colombianos llegaron en gran cantidad, no solo para el banderazo, sino para llenar los estadios Azteca y el Akron, algo que también ocurrió en Miami, para el partido en el Hard Rock Stadium.

También le puede interesar: Estas son las armas con las que Colombia espera superar a Ghana en el Mundial de Norteamérica este viernes

En Kansas, sus tranquilas calles se colmaron de hinchas cafeteros que llegaron en gran cantidad para respaldar a la selección. Y es que, según datos de las autoridades, cerca de 22.000 colombianos están radicados en esa ciudad, pero muchos otros han llegado desde otros estados y otros países para acompañar a la Tricolor.

Por ejemplo, en las transmisiones en Caracol se habla de que muchos llegaron en carro, manejando desde otros estados de Estados Unidos para acompañar a los dirigidos por Néstor Lorenzo, ya que no lograron conseguir tiquetes aéreos.