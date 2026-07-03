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¿De dónde salen tantos colombianos? Kansas se viste de tricolor previo al partido contra Ghana

La marea amarilla de hinchas colombianos se tomó Kansas desde este jueves con el banderazo en respaldo a la Selección. Hoy, el equipo nacional se juega la clasificación a octavos del Mundial 2026.

  • Los aficionados colombianos se han tomado las calles de Kansas, en Estados Unidos, para respaldar a la Selección Colombia antes del juego contra Ghana por el paso a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Los aficionados colombianos se han tomado las calles de Kansas, en Estados Unidos, para respaldar a la Selección Colombia antes del juego contra Ghana por el paso a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. FOTOS: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
  • FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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¿De dónde sale tanto colombiano? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo por estos días, ya que en cada ciudad donde ha jugado la Selección por el Mundial de Norteamérica, ya sea en Estados Unidos o en México, la cantidad de aficionados respaldándolos ha sido monumental.

Ya pasó en Ciudad de México y en Guadalajara, donde los aficionados colombianos llegaron en gran cantidad, no solo para el banderazo, sino para llenar los estadios Azteca y el Akron, algo que también ocurrió en Miami, para el partido en el Hard Rock Stadium.

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En Kansas, sus tranquilas calles se colmaron de hinchas cafeteros que llegaron en gran cantidad para respaldar a la selección. Y es que, según datos de las autoridades, cerca de 22.000 colombianos están radicados en esa ciudad, pero muchos otros han llegado desde otros estados y otros países para acompañar a la Tricolor.

Por ejemplo, en las transmisiones en Caracol se habla de que muchos llegaron en carro, manejando desde otros estados de Estados Unidos para acompañar a los dirigidos por Néstor Lorenzo, ya que no lograron conseguir tiquetes aéreos.

Los periodistas han narrado que “en medio de la soledad de las calles de esta ciudad, los cánticos, las vuvuzelas, los tambores y la parafernalia se tomaron las calles, lo que asombró a las autoridades y la gente local. Incluso el tranvía y los carros de bomberos pasaban y paraban y se unían con sus pitos y sirenas a la alegría tricolor”.

Había banderas de todos los tamaños, pelucas y camisetas. Una comunión especial para que Colombia sintiera una vez más ese cariño que se ha convertido verdaderamente en el jugador número 12 en este Mundial.

FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

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“Y ya lo ve, y ya lo ve, somos locales otra vez”, era uno de los cánticos y no se equivocaban porque verdaderamente será así y este viernes Colombia será nuevamente local en el estadio de Kansas desde las 8:30 p.m., cuando enfrente a Ghana.

Cientos de colombianos se encargaron de sacudir la tranquilidad de esta urbe estadounidense a pocas horas del crucial duelo ante la selección africana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Banderas de todos los tamaños, pelucas extravagantes y camisetas de todas las épocas fueron la constante en Kansas.

Una comunión especial y única diseñada para que los jugadores sientan que, sin importar la distancia geográfica, nunca están solos. La hinchada se ha convertido, verdaderamente, en el jugador número 12 de este Mundial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué hay tantos colombianos en Kansas para el partido contra Ghana en el Mundial 2026?
La presencia masiva de hinchas colombianos en Kansas responde a dos factores mencionados en la noticia. Por un lado, las autoridades indican que cerca de 22.000 colombianos residen en esa ciudad de Estados Unidos. Además, miles de aficionados viajaron desde otros estados e incluso desde otros países para acompañar a la Selección Colombia en el partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¿Qué pasó en el banderazo de la Selección Colombia en Kansas antes del duelo contra Ghana?
El banderazo reunió a cientos de aficionados colombianos que llenaron las calles de Kansas con banderas, camisetas, tambores, vuvuzelas y cánticos en apoyo a la Tricolor. Según la noticia, el ambiente llamó la atención de residentes y autoridades locales, mientras vehículos oficiales incluso respondían con sirenas y pitos a la celebración de los hinchas.
¿Cómo logró la hinchada colombiana convertir a Kansas en una sede local para la Selección?
La noticia señala que miles de aficionados acompañaron a la Selección Colombia en los días previos al compromiso contra Ghana, generando un ambiente similar al de un partido como local. Los cánticos, el banderazo y la masiva presencia de seguidores llevaron a que la propia afición entonara frases como “Somos locales otra vez”, reflejando el respaldo que ha acompañado al equipo durante el Mundial.
¿A qué hora juega Colombia contra Ghana y qué está en juego en este partido del Mundial 2026?
El partido entre Colombia y Ghana se disputa este viernes a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en Kansas. El encuentro corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y definirá cuál de las dos selecciones avanza a los octavos de final del torneo.
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