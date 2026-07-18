Prorrogan suspensión de guardias del Inpec investigados por fiesta de gestores de paz en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación prorrogó hasta octubre próximo la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que desde el 17 de julio permanecen separados de sus cargos mientras avanza la investigación por el ingreso irregular de una agrupación musical y la realización de una fiesta en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí, sur del área metropolitana de Medellín.
La fiesta que, además, generó el cambio del director encargado del establecimiento carcelario, así como el traslado del comandante de vigilancia, fue contratada por algunos jefes de grupos delincuenciales que permanecen recluidos allí, y que hacen parte de una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional, dentro de su estrategia de Paz Total.
Según la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, el evento fue amenizado por el cantante de música vallenata, Nelson Velásquez y tuvo licor en abundancia, meseros y hasta servicio de catering.