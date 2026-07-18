Video | Diputados de España rechazaron visita de Rodrigo Londoño a ese país: “pedimos que no vuelva a suceder”

La salida del país de Rodrigo Londoño, excabecilla de las Farc reconocido con el alias de Timochenko, no solo causó polémica en Colombia. En España, país que visitó el exlíder guerrillero, también hubo cuestionamientos, principalmente dirigidos a Enrique Santiago, diputado de esa nación que conserva un vínculo con el integrante del partido Comunes.

El firmante del acuerdo de paz salió del país la semana pasada con una autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y regresó el 14 de julio. Su salida se dio para la participación en un foro organizado por la Izquierda Unida Federal para hablar sobre la experiencia de aquel proceso realizado con el gobierno de Juan Manuel Santos y que terminó en la firma del tratado que ya cumple 10 años.

Dicha salida de Londoño a España generó críticas dirigidas a la JEP, que le dio el respectivo permiso. Esos señalamientos provenientes principalmente de la oposición cuestionaban que dicho viaje fuera con el pretexto de solicitar asilo en Europa, esto sin haber recibido sanción ni penas por los crímenes cometidos en Colombia.

Sin embargo, las críticas a ese viaje no se presentaron solo en el territorio nacional. En la Cámara de Diputados de España, varios legisladores también mostraron su inconformidad con que Londoño hubiera estado en ese país e inclusive hubiera pisado las instalaciones del Parlamento español.

Uno de los que cuestionaron esa visita fue el diputado del partido Vox, Manuel Mariscal Zabala, quien en medio de su intervención apuntó contra Enrique Santiago, diputado español de la coalición Sumar.

“Señor Enrique Santiago, le veo a usted muy nervioso, muy enfadado. ¿Esto por qué es? ¿Porque sus amigos de la Farc han perdido en Colombia? Ya no mandan”, expresó Mariscal Zabala, agregando que Santiago “tenía muchos intereses en Colombia”.

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En su declaración, Mariscal recordó la investigación que actualmente sufre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se le halló un lote de joyas que el exgobernante alega que fue recibido como regalo institucional de Arabia Saudita.

“Nos hemos enterado de que a Zapatero le pagaban con joyas millonarias. ¿A usted cómo le pagaban? ¿No lo puede aclarar? La semana pasada usted trajo aquí al líder de la banda terrorista de las Farc. Le paseó aquí por el Congreso de los Diputados”, mencionó el diputado.